Mittlerweile durfte es sich herumgesprochen haben, dass Apple seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen auf YouTube mit kurzen Clips bewirbt. So haben Abonnenten und Interessenten die Möglichkeit, in die jeweiligen Originals hineinzuschnuppern. In den letzten Tagen haben sich wieder ein paar Videos angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Neue Apple TV Clips

Widow´s Bay

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Shrinking

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For All Mankind

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Margo’s Got Money Troubles

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Imperfect Women

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Outcome

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