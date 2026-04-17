In den letzten Wochen wurde bereits über die Farboptionen beim iPhone 18 Pro spekuliert. Nun dreht sich das Gerüchte-Karussel weiter und es werden vier Farboptionen kolportiert, die Apple angeblich bei den kommenden Pro-Modellen anbieten wird, darunter ein „Dark Cherry“.

Leak: iPhone 18 Pro kommt in vier Farben – darunter „Dark Cherry“

Macworld hat aus der Apple Lieferkette erfahren, dass Apple beim kommenden iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf vier Farboptionen setzen wird. . Die Highlight-Farbe des Jahres soll demnach Dark Cherry heißen – ein tiefes, weinrotes Dunkelrot. Frühere Leaks hatten lediglich von „Dunkelrot“ gesprochen, doch der Farbton soll deutlich gedämpfter und weinähnlicher sein als das kräftige Cosmic Orange des iPhone 17 Pro.

Die vier geplanten Farben im Überblick

Laut der Quelle arbeitet Apple intern mit folgenden Pantone-Codes:

Light Blue (Pantone 2121) – ähnlich dem Mist Blue des aktuellen iPhone 17

(Pantone 2121) – ähnlich dem Mist Blue des aktuellen iPhone 17 Dark Cherry (Pantone 6076) – die neue Signature-Farbe

(Pantone 6076) – die neue Signature-Farbe Dark Gray (Pantone 426C)

(Pantone 426C) Silver (Pantone 427C) – vergleichbar mit der aktuellen Generation

Die Quelle betont ausdrücklich, dass sich alle vier Farben noch in der Entwicklung befinden und Apple bis zum Start der Massenproduktion noch Anpassungen vornehmen könnte. Da Apple beim Pro-Lineup nicht immer vier Farben anbietet, ist auch ein Wegfall einer dieser Optionen möglich. Im vergangenen Jahr waren für das iPhone 17 Pro ebenfalls Schwarz und Stahl-Grau im Gespräch gewesen – keine der beiden Farben erschien letztlich.

iPhone Ultra setzt auf „klassische“ Farben

Für das faltbare iPhone Ultra – so der mutmaßliche Markenname des ersten faltbaren iPhone-Modells – sollen deutlich weniger und zurückhaltendere Farben geplant sein: ein klassisches Silver/Weiß sowie ein Indigo-Ton ähnlich dem Deep Blue des iPhone 17 Pro.

Die Quelle bestätigt zudem frühere Leaks zum Design des iPhone Ultra: Das Gerät soll zwei rückseitige Kameras, eine Selfie-Kamera auf dem Außendisplay und eine weitere in der oberen linken Ecke des Innendisplays besitzen. Im aufgeklappten Zustand erinnert die Form an ein iPad mini. Mit nur 4,7 mm Dicke im aufgeklappten Zustand wäre das iPhone Ultra sogar dünner als das bereits ultraschlanke iPhone Air mit 5,6 mm.

Beim iPhone 18 Pro unterstüzen die von Macworld eingesehenen CAD-Zeichnungen das Gerücht einer kleineren Dynamic Islands. Außerdem soll der Spalt zwischen Glaseinfassung und Kameraplateau auf der Rückseite leicht reduziert worden sein – möglicherweise verbunden mit einem neuen Fertigungsverfahren für ein einheitlicheres Erscheinungsbild.