iPhone-Nutzer sind so loyal wie nie zuvor. Laut einer aktuellen Umfrage des Smartphone-Ankaufportals SellCell planen 96,4 Prozent der befragten iPhone-Nutzer, beim nächsten Gerätekauf wieder ein iPhone zu wählen – nur 3,6 Prozent würden zu einer anderen Marke wechseln. Damit ist die Markentreue gegenüber früheren Erhebungen weiter gestiegen: 2021 lag der Wert bei 91,9 Prozent, 2019 noch bei 90,5 Prozent.

Android-Nutzer wechseln viermal häufiger

Im Vergleich dazu zeigen Android-Nutzer deutlich weniger Markentreue: Nur 86,4 Prozent würden bei ihrer nächsten Anschaffung wieder ein Android-Gerät wählen, während 13,6 Prozent zu einem Wechsel bereit wären – damit sind Android-Nutzer fast viermal wechselwilliger als iPhone-Nutzer. Von den wechselwilligen Android-Usern würden 26,8 Prozent auf ein iPhone umsteigen.

Warum bleiben iPhone-Nutzer treu?

Als Hauptgrund für die Treue nannten 60,8 Prozent der iPhone-Nutzer schlicht ihre Präferenz für Apple. Weitere 17,4 Prozent begründeten es mit ihrer Einbindung in das Apple-Ökosystem. Die langfristige Bindung spiegelt sich auch in der Nutzungsdauer wider: 83,8 Prozent der befragten iPhone-Nutzer gaben an, seit mehr als fünf Jahren bei der Marke zu sein – bei Android-Nutzern lag dieser Wert bei lediglich 33,8 Prozent.

Von den wenigen iPhone-Nutzern, die einen Wechsel in Betracht ziehen, würden 69,7 Prozent zu Samsung und 20,2 Prozent zu Google wechseln. Als Hauptgrund für einen möglichen Wechsel nannten rund die Hälfte der wechselwilligen iPhone-Nutzer den Preis oder ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei anderen Marken; 22,5 Prozent sehen bei Konkurrenzprodukten bessere Technologie.

Die Umfrage basiert auf Antworten von 5.000 US-amerikanischen Teilnehmern mit ungefähr gleichen Anteilen von iPhone- und Android-Nutzern.