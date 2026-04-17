Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge aktuelle Filme, darunter „Ganzer Halber Bruder“, „Sisu: Road to Revenge“ und „Black Phone 2“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen können auch hier nur Prime-Mitglieder die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

The Negotiator (2025, Action/Drama, IMDb 7,0)

„Ash, ein spezialisierter ‚Fixer‘, vermittelt Abfindungen zwischen Unternehmen und Whistleblowern. Als die Wissenschaftlerin Sarah ihn um Hilfe bei einer Vertuschungsaktion bittet, deren Ausmaß sie selbst bedroht, beginnt ein gefährliches Spiel. Trotz Ashs akribischer Vorbereitung ändern sich plötzlich die Regeln, und ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel nimmt seinen Lauf.“

Besetzung: Willa Fitzgerald, Lily James, Sam Worthington, Riz Ahmed, Matthew Maher, Aaron Roman Weiner, Mike Holt, Eisa Davis, Helen Eigenberg, Holden Goodman, Reed Northrup u. a.

Marco (2025, Action/Drama, IMDb 6,9)

„Marco ist das schwarze Schaf einer Gangsterfamilie – ultracool, sarkastisch, unberechenbar und tödlich! Als sein blinder Bruder Victor ermordet wird, sieht Marco rot und kennt nur noch ein Ziel: Rache! Ob mit bloßen Fäusten, Messern oder großkalibrigen Waffen – es wird ein Schlachtfest, wie man es noch nie gesehen hat!“

Besetzung: Unni Mukundan, Siddique, Jagadish, Abhimanyu Shammy Thilakan, Kabir Duhan Singh, Ishan Shoukath, Yukti Thareja, Ajith Koshy, Lishoy, Meera Nair, Dinesh Prabhakar u. a.

Sisu: Road to Revenge (2025, Action, IMDb 6,8)

„Die explosive Action-Fortsetzung von SISU. Ein Kriegsüberlebender kehrt in das Haus zurück, in dem seine Familie während des Krieges auf brutale Weise ermordet wurde. Er baut das Haus ab, lädt es auf einen Lastwagen und ist entschlossen, es zu Ehren seiner Familie an einem sicheren Ort wieder aufzubauen. Es kommt zu einer unerbittlichen, atemberaubenden Verfolgungsjagd quer durch das Land.“

Besetzung: Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake u. a.

Caught Stealing (2025, Action/Komödie, IMDb 6,8)

„Hank (Austin Butler) ist ein ehemaliges Baseball-Wunderkind, das jetzt in einer New Yorker Spelunke hinter der Bar steht. Als sein Nachbar Russ (Matt Smith) ihn bittet, auf seine Katze aufzupassen, gerät Hank zwischen die Fronten einer Gruppe bedrohlicher Gangster – ohne zu wissen, warum. Um das herauszufinden, muss er all seinen Einfallsreichtum aufbieten, um lange genug am Leben zu bleiben.“

Besetzung: Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne, Nikita Kukushkin, Yuri Kolokolnikov, Bad Bunny u. a.

The Change (2025, Drama, IMDb 6,7)

„Auf der Feier von Ellen und Pauls 25. Hochzeitstag erkennt Ellen in der neuen Freundin ihres Sohnes die ehemalige Studentin Liz, die einst wegen radikaler Ansichten von der Uni geflogen ist. Jetzt plant Liz mit der Bewegung ‚The Change‘ einen politischen Umsturz Amerikas. Für Ellen beginnt ein gefährlicher Kampf – um den Zusammenhalt ihrer Familie und die Zukunft der Demokratie.“

Besetzung: Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer, Zoey Deutch, Dylan O’Brian, Grace McKenna, Daryl McCormack, Sky Yang, Selda Kaya u. a.

Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel (2025, Komödie, IMDb 6,5)

„Schutzengel Gabriel vertauscht die Lebenssituationen des armen Arj und des Millionärs Jeff – und bringt dabei einiges durcheinander. Komödie mit Keanu Reeves, Seth Rogen und Aziz Ansari.“

Besetzung: Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh, Aziz Ansari u. a.

The Smashing Machine (2025, Drama, IMDb 6,3)

„Dwayne Johnson spielt Mark Kerr, eine Legende der Mixed Martial Arts – unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht.“

Besetzung: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten, Oleksandr Usyk, Marcus Aurelio, Jason Broadwell, Byron Capers, Paul Cheng, Ismail Elfallahi u. a.

Black Phone 2 (2025, Drama, IMDb 6,1)

„Das wahre Böse überdauert den Tod und das schwarze Telefon klingelt wieder. Der ‚Greifer‘ (Ethan Hawke) sucht den Teenager Finn, der ihn einst getötet hat, aus dem Jenseits heim, indem er seine Schwester Gwen ins Visier nimmt. Geplagt von grausamen Visionen versuchen die beiden, dem Albtraum ein Ende zu setzen. Doch bald erfahren sie, dass der Mörder im Tod nur noch mächtiger geworden ist.“

Besetzung: Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Demián Bichir, Ethan Hawke, Miguel Mora, Arianna Rivas, Anna Lore, Graham Abbey, Maev Beaty u. a.

Ganzer Halber Bruder (2025, Komödie/Drama, IMDb 6,0)

„Thomas staunt nicht schlecht: Frisch aus dem Gefängnis entlassen, erfährt der Immobilienbetrüger, dass er ein Haus geerbt hat – und das ist einiges wert. Wenn er es verkaufen könnte, stünde einem Neuanfang nichts im Wege. Die Sache hat nur einen Haken: in dem Haus lebt bereits sein Halbbruder Roland. Thomas setzt sein gesamtes Repertoire ein, um den Mitbewohner aus dem Haus zu drängen.“

Besetzung: Christoph Maria Herbst, Nico Randel, Martin Brambach, Neele Buchholz, Clemente Fernandez-Gil, Anja Herden, Rudolf Kowalski, Michael Ostrowski, Tanja Schleiff, Tristan Seith u. a.