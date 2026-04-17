Apple hat auf seinem YouTube-Kanal in Südkorea ein neues Video hochgeladen, das das iPhone 17 Pro mit verschiedenen „verspielten“ Stickern zeigt.

Neues Videos: Apple verziert iPhone 17 Pro mit Stickern

Apple bewirbt das iPhone 17 Pro in Südkorea mit einem Clip, welches das Apple Smartphone mit verschiedenen kleinen Aufklebern zeigt.

Die Aufkleber befinden sich auf dem sogenannten „Kamera-Plateau“ des iPhone 17 Pro, dem hervorstehenden Aluminiumbereich, in dem die Rückkameras, der LED-Blitz, das Mikrofon und der LiDAR-Scanner untergebracht sind. Das Video ist mit den Hashtags #PhoneDecor und #iPhoneCustomization versehen.

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Die neue Kampagne wird von zwei YouTube-Shorts begleitet. In dem Video ist der Song BBB von „Humming Urban Stereo“ zu hören.