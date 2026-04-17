Tim Cook setzt ein weiteres Zeichen: Der Apple-Chef hat erneut Aktien von Nike gekauft – und dabei über eine Million Dollar investiert. Konkret er erwarb er dieses Mal 25.000 Aktien zu einem Preis von rund 42,43 Dollar pro Aktie. Insgesamt beläuft sich das Volumen somit auf rund 1,06 Millionen Dollar.

Tim Cook kauft weitere Nike-Aktien

Die Verbindung zwischen Apple und Nike reicht viele Jahre zurück bereit. So haben beide Unternehmen nicht nur Produkte gemeinsam entwickelt – wir denken unter anderem an das Nike+iPod Sport Kit, die Apple Watch Nike und die Powerbeats Pro 2 Nike Edition – auch sitzt Apple CEO Tim Cook seit 2005 im Aufsichtsrat von Nike.

Cool hat konkretere Einblicke in Nike und genau dies bekräftigt ihn, ein weiteres Investment zu tätigen. Bereits Ende letzten Jahres hatten wir euch darüber informiert, dass der Apple Chef Nike-Aktien gekauft hatte. Nun hat er weitere rund eine Millionen Dollar investiert. Nach dem aktuellen Kauf hält er nun über 130.000 Nike-Aktien, die zusammen mehrere Millionen Dollar wert sind.

Der Zeitpunkt des Kaufs ist durchaus interessant. Nike kämpft aktuell mit Problemen, die Aktie ist 2026 bereits deutlich gefallen – teilweise um rund 30 Prozent im Jahresverlauf. Genau hier setzt Cooks Investment an. Insiderkäufe gelten an der Börse oft als klares Signal, dass Führungskräfte langfristig an das Unternehmen glauben. Auch Nike-CEO Elliott Hill griff zeitgleich zu und investierte ebenfalls rund eine Million Dollar.

An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Nike-Aktie legte nach Bekanntwerden der Käufe leicht zu. Solche Insider-Investments sorgen oft kurzfristig für Vertrauen bei Anlegern – auch wenn die langfristige Entwicklung natürlich offen bleibt.