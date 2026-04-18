Apple ist einer der Sponsoren der diesjährigen International Conference on Learning Representation, die vom 23. bis 27. April in Rio de Janeiro stattfindet und auf der zahlreiche Studien präsentiert werden.

Apple wird auf kommende KI-Konferenz knapp 60 Studien und Demos präsentieren

Apple hat den vollständigen Zeitplan seiner knapp 60 Studien bekannt gegeben, die das Unternehmen auf der diesjährigen International Conference on Learning Representations vorstellen wird.

Eine der technischen Vorführungen von Apple präsentiert das beeindruckende SHARP-Modell. Es kann fotorealistische 3D-Szenen aus einem einzigen Bild in weniger als einer Sekunde rekonstruieren. Apple wird die Vorführung auf einem iPad Pro mit M5-Chip durchführen.

New paper from Apple – Sharp Monocular View Synthesis in Less than a Second Mescheder et al. @ Apple just released a very impressive paper (congrats! 🎉🥳). You give it an image and it generates a really great looking 3d Gaussian representation. Uses depth pro. It’s really good.… pic.twitter.com/XSZCZA8iio — Tim Davison ᯅ (@timd_ca) December 16, 2025

Die technischen Demos von Apple finden während der Ausstellungszeiten am Apple-Stand (Nr. 204) statt und beinhalten auch eine Vorführung der „On-Device-LLM-Inferenz auf einem MacBook Pro mit M5 Max unter Verwendung von MLX“.

MLX ist Apples Open-Source-Framework, das speziell für KI-Inferenz auf Apple Silicon entwickelt wurde, und die Tech-Demo wird „ein quantisiertes Frontier-Codierungsmodell vollständig lokal innerhalb der nativen Entwicklungsumgebung von Xcode ausführen“.