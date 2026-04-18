Netflix überarbeitet die iPhone-App und stattet sie mit einem vertikalen Video-Feed aus. Das Update soll noch im April erscheinen, wie das Unternehmen in seinem Aktionärsbrief zu den jüngsten Quartalszahlen mitteilte.

Netflix lässt sich von TikTok und Co. inspirieren

Der Feed orientiert sich an einer Darstellungsform, die TikTok und Instagram Reels auf dem Smartphone durchgesetzt haben. Kurze Clips laufen untereinander, wobei sich Nutzer durch Trailer, Szenen und Empfehlungen wischen, um die Inhalte zu entdecken. Netflix beschreibt die Neuerung als Anpassung an das wachsende Angebot des Dienstes, das längst nicht mehr nur klassische Serien und Filme umfasst, sondern auch Live-Events, Reality-Formate und Spiele. Parallel arbeitet der Streamer an einer neuen Oberfläche für die TV-App.

Die klassische Kachelansicht prägt Netflix seit Jahren. Mit dem vertikalen Feed ändert sich am Smartphone, wie Abonnenten neue Inhalte finden. Statt nach eigener Entscheidung in Reihen und Kategorien zu stöbern, werden ihnen nun Ausschnitte in Endlosschleife präsentiert.

Während das neue Design eine Änderung in der Benutzererfahrung darstellt, herrscht allgemein eine große Umbruchstimmung im Unternehmen. Anfang des Monats startete mit Netflix Playground eine eigene App für Minispiele, die sich vorwiegend an ein jüngeres Publikum richtet. Im Vormonat hob der Dienst die Preise in ausgewählten Regionen für sämtliche Tarife an, einschließlich des werbefinanzierten Abos. Im Februar zog Netflix sein Angebot für HBO zurück, nachdem Paramount höher geboten hatte. Zudem hat Netflix-Mitgründer und Verwaltungsratsvorsitzender Reed Hastings angekündigt, seinen Posten im Board niederzulegen.