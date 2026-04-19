Das Artwork zur diesjährigen WWDC enthält laut Mark Gurman einen ersten Hinweis darauf, wie Siri in iOS 27 aussehen wird. Der Bloomberg-Journalist sieht die Leuchteffekte der WWDC26-Grafik als Hinweis auf das überarbeitete Design des Sprachassistenten, das Apple intern testet.

Das neue Siri-Design

Gurman beschreibt in seinem „Power On“-Newsletter, dass die neue Siri-Oberfläche aus der Dynamic Island heraus erscheint, wenn sie aktiviert wird. Der Bereich am oberen Displayrand dehnt sich aus und zeigt ein Eingabefeld mit dem Hinweis „Search or Ask“ sowie einen leuchtenden Cursor. Die visuelle Umsetzung soll stark an die Gestaltung der Ziffer „26“ im WWDC-Logo erinnern. Am deutlichsten sichtbar sei der Effekt im Dark Mode, weshalb Apple für das WWDC-Artwork einen schwarzen Hintergrund gewählt hat.

Auch die Suchleiste in der neuen Siri-App bekommt laut Gurman diese Leuchtoptik. Ob Apple das Design bis zur Vorstellung im Juni noch anpasst, lässt er offen. Bislang scheint dies aber der eingeschlagene Weg zu sein. Die Leuchteffekte tauchten zudem bereits in dem Video auf, das Apple-Vizepräsident Greg Joswiak zur Ankündigung des WWDC-Termins auf X veröffentlichte.

Die erste Siri-Neugestaltung in der LLM-Ära kam mit iOS 18 und Apple Intelligence, damals mit einem Regenbogenverlauf an den Display-Rändern. Da die geplanten Funktionen der damaligen Siri-Version nicht rechtzeitig fertig wurden, ging Apple die Überarbeitung von Grund auf neu an.

Die iOS 27 Version von Siri soll sich deutlich näher an modernen KI-Chatbots orientieren. Als technische Grundlage dienen neue Foundation Models, die auf Technologie von Google Gemini basieren. Zusätzlich plant Apple eine eigenständige Siri-App, in der frühere Konversationen abrufbar sind. Die WWDC-Keynote findet am 8. Juni statt.