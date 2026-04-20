Der Plan von Apple TV sah ursprünglich vor, dass die Thriller-Serie „The Savant“ mit Jessica Chastain im September letzten Jahres auf dem Video-Streaming-Portal startet. Allerdings entschieden sich die Verantwortlichen kurzfristig gegen die Ausstrahlung. Hauptdarstellerin Jessica Chastain erklärte, dass sie Apples Entscheidung nicht verstehen und mit dieser auch nicht einverstanden sei. Seitdem sind mehrere Monate vergangenen und zwischenzeitlich kamen Zweifel auf, ob die Serie überhaupt noch ausgestrahlt wird. Nun hat die Hauptdarstellerin bestätigt, dass der Serienstart diesen Sommer über die Bühne gehen wird.

Apple Original-Serie „The Savant“ soll im Juli starten

Nach wie vor stellt sich die Frage, wann Apple TV die Serie „The Savant“ ins Rennen schickt. Von offizieller Seite heißt es nur, dass das Premierendatum zeitnah verkündet wird.

Gegenüber Variety hat Jessica Chastain nun bestätigt, dass die Serie nicht komplett eingestampft wurde, sondern noch erscheinen wird. Auf Nachfrage wurde der Juli als Starttermin genannt.

Wie eingangs erwähnt, sollte die Serie ursprünglich im September 2025 ihre Premiere feiern, wurde aber nach dem Attentat auf Charlie Kirk verschoben. Die Oscarpreisträgerin Jessica Chastain spielt in der Serie eine Ermittlerin, die undercover im Darknet ermittelt, um Hassgruppen aufzuspüren und inländischen Terrorismus zu verhindern.

EXCLUSIVE: Jessica Chastain tells me that Apple TV will finally release her political thriller series „The Savant“ after it was postponed in September following the assassination of Charlie Kirk. Sources now tell it will likely premiere in July.

I spoke with Jessica at tonight’s… pic.twitter.com/dJYbWaU3iD — Marc Malkin (@marcmalkin) April 19, 2026

Als Apple TV die Verschiebung der Serie im September bekannt gab, hieß es in einer Erklärung: „Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns entschieden, The Savant zu verschieben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, die Serie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen.“