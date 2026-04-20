Seit längerem wird kolportiert, dass Apple die „Standard“ iPhone 18 Modell entgegen den bisherigen Gepflogenheiten nicht im Herbst dieses Jahres, sondern im Frühjahr 2027 auf den Markt bringen wird. Nun heißt es, dass Apple die Spezifikationen ein Stück weit beschneidet, um Kosten zu sparen.

Apple setzt angeblich auf Sparmaßnahmen beim iPhone 18

In einem neuen Beitrag auf Weibo erklärte der bekannte Leaker „Fixed Focus Digital“, dass das iPhone 18 „gewisse Fertigungsabstriche“ aufweise, die es dem günstigeren iPhone 18e-Modell ähnlicher machten. Diese Entscheidung soll Apple als Kostensenkungsmaßnahme getroffen haben. Abstriche könnten bei Fertigungsprozessen, Chips, Speicher und mehr getroffen werden.

Die größten Unterschiede zwischen dem iPhone 17e und dem iPhone 17 liegen in der Dynamic Island, der Displaygröße, ProMotion, der Helligkeit, der Frontkamera, der Ultraweitwinkelkamera und der Akkulaufzeit. Wie konkret sich beide Modelle demnächst annähern sollen, ist unklar.

Sollten das iPhone 18e und iPhone 18 gleichzeitig im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen, so klingt es plausibel, dass Apple von gemeinsamen Fertigungsprozessen profitieren möchte. Beide Modelle werden voraussichtlich viele identische oder ähnliche Funktionen bieten. Äußerlich unterscheiden sich iPhone 17 und 17e nur geringfügig in der Größe, das iPhone 18e könnte jedoch das etwas größere 6,3-Zoll-Display und die Dynamic Island des iPhone 18 übernehmen. Somit wären beide Modelle äußerlich weitgehend identisch.