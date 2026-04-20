Der chinesische Leaker Ice Universe hat ein Foto veröffentlicht, das vier Schutzplatten für das Kameramodul des iPhone 18 Pro zeigt. Die Oberflächen der Platten passen zu den Farbgerüchten, die vergangene Woche zum iPhone 18 Pro aufkamen.

iPhone 18 Pro in vier Farbvarianten erwartet

Macworld hatte vergangene Woche berichtet, dass Apple für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max an vier Farbvarianten arbeitet. Intern sollen dabei konkrete Pantone-Codes im Gespräch sein. Neben Silber (Pantone 427C) und einem Dunkelgrau (Pantone 426C) werden ein Hellblau (Pantone 2121) sowie als neue Signaturfarbe ein tiefes Weinrot mit der Bezeichnung „Dark Cherry“ (Pantone 6076) genannt. Letzteres soll deutlich gedämpfter wirken als das kräftige Cosmic Orange des iPhone 17 Pro.

Die jetzt gezeigten Schutzplatten aus eloxiertem Aluminium tragen die Bezeichnungen Schwarz, Silber, Weinrot und Blau und fügen sich damit in das bekannte Bild ein. Bei den Objekten auf dem Foto handelt es sich nicht um Gehäuseteile, sondern um Zubehör von Drittherstellern. Die Kameraabdeckungen sind farblich auf die vermuteten Gehäusefarben abgestimmt. Die Bezeichnung Schwarz dürfte sich dabei auf das erwartete Dunkelgrau beziehen. Der Weibo-Leaker Instant Digital hatte zuvor berichtet, dass Apple in diesem Jahr auf eine klassische schwarze Variante bei den Pro-Modellen verzichten werde.

Alle vier Farbtöne sollen sich noch in der Entwicklung befinden. Apple hat damit weiterhin Spielraum, einzelne Varianten vor Beginn der Serienfertigung anzupassen oder wieder zu streichen. Im Vorfeld des iPhone 17 Pro waren etwa Schwarz und Stahlgrau im Gespräch, beide Töne tauchten am Ende nicht im finalen Lineup auf.

Die Vorstellung der iPhone 18 Pro Modelle wird für September erwartet. Zeitgleich dürfte Apple auch sein erstes faltbares iPhone zeigen, für das eine eigene und deutlich zurückhaltendere Farbpalette im Gespräch ist. Genannt werden hier Silber beziehungsweise Weiß sowie ein Indigo-Ton, der an das „Deep Blue“ des iPhone 17 Pro erinnert.