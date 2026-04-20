Seit mehreren Jahren halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple nach und nach weitere Produkte mit einem OLED-Display ausstatten möchte. In diesem Jahr soll diese Display-Technologie gleich zwei neue Geräte erreichen. Dies Rede ist vom iPad mini und MacBook Pro.

OLED-Display für iPad mini und MacBook Pro

Die aktuellen iPad mini- und MacBook Pro-Modelle verfügen jeweils +über ein LCD-Display mit LED- bzw. Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Perspektivisch möchte Apple auf die OLED-Technologie umsteigen. Dies würde zu satteren Farben, einem höheren Kontrastverhältnis und einem tieferen Schwarz und somit allgemein zu einer besseren Bildqualität führen.

ET News berichtet nun, dass Apple dem iPad mini und dem MacBook Pro in diesem Jahr ein OLED-Display verpassen wird. Lieferant der OLED-Displays soll Samsung sein.

Welche weiteren Verbesserungen konnte Apple den beiden genannten Geräten verpassen? Dem 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro wird ein M6 Pro und M6 Max Chip, ein Touchscreen, eine Dynamic Island sowie ein dünneres Design nachgesagt. Auch beim iPad mini wird Apple einen stärkeren Chip verbauen (A19 Pro oder A20 Pro), das Lautsprechersystem optimieren sowie auf ein wasserabweisendes Design setzen.

Ein Jahr später soll das iPad Air ein OLED-Display erhalten.