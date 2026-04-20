Nach iOS 26.4.1 ist vor iOS 26.5? Oder doch vor iOS 26.4.2? Wie es scheint, wird Apple vor dem kommenden X.5 Update noch ein weiteres Bugfix-Update für das iPhone veröffentlicht.

iOS 26.4.2 steht kurz bevor

Apples Softwareingenieure testen derzeit iOS 26.4.2, wie aus den MacRumors-Serverlogs hervorgeht – in der Vergangenheit ein zuverlässiger Indikator für bevorstehende iOS-Versionen. Das Update dürfte noch in dieser oder in der nächsten Woche erscheinen.

Bei iOS 26.4.2 ist ein kleineres Update zu erwarten, das primär Bugfixes und/oder Sicherheitslücken behebt. Es folgt auf iOS 26.4.1, das Anfang April mit Korrekturen unter anderem für einen iCloud-Sync-Fehler in einzelnen Apps erschienen war.

Parallel befindet sich iOS 26.5 bereits in der Beta-Phase (kürzlich erschien die Beta 3). Das Update legt die technischen Grundlagen für Werbeanzeigen in Apple Maps (zunächst in den USA und Kanada) sowie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android. Alles in allem dürfte es sich um ein insgesamt kleines Update handeln– da sich Apples Fokus zunehmend auf iOS 27 verschiebt.