Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 3 zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 veröffentlicht. Damit setzt das Unternehmen aus Cupertino die Beta-Phase zum kommenden X.5 Update fort und eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit einer neuen Beta zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 3 zu iOS 26.5 & iPadOS 26.5 frei

Ab sofort können eingetragene Entwickler eine neue Beta zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 herunterladen und installieren. Am Einfachsten erfolgt dies in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Welche Neuerungen die Beta 3 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald sich Neuerungen zeigen, werden wir nachberichten. Mit der finalen Version rechnen wir im Mai.

Aus der Beta 1 ging bereits hervor, in welche Richtung Apple mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 steuert. Apple implementiert „Vorgeschlagene Orte“ in Apple Karten, bereitet Werbeanzeigen in der Karten-App vor (zunächst nur in den USA und Kanada), arbeitet an der RCS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen iPhone und Android) und setzt auf Änderungen bei tragbaren Geräten von Drittanbietern in der EU. Dazu gesellen sich weitere Kleinere Verbesserungen. Die Beta 2 konzentrierte sich eher auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Zudem wurden die Werbeanzeigen in Apple Maps weiter vorbereitet.

Aufgrund der Tatsache, dass die Veränderungen zwischen Beta 1 und Beta 2 verhältnismäßig gering waren, gehen wir davon aus, dass die finale Version nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Spätestens Anfang Mai dürfte es der Fall sein.