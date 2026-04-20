In wenigen Wochen steht die Apple Worldwide Developers Conference an. Anfang Juni wird Apple im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz einen ersten Ausblick auf iOS 27 und CO. geben. Gerüchten zufolge konzentriert sich das Unternehmen in diesem Jahr besonders auf die Leistung und Stabilität des Systems. Darüberhinaus wird kolportiert, dass Apple sein großes Siri-Upgrade endlich ankündigt und in das große iOS-Updates einfließen lassen. Dazu werden sich viele (kleinere) Verbesserungen gesellen. Eine Neuerung betrifft offenbar erweiterte Anpassung-Optionen.

iOS 27: neue Anpassungs-Optionen sind geplant

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass iOS 27 eine neue Funktion für den Homebildschirm bieten wird, mit der Anwender Änderungen auf ihrem Startbildschirm rückgängig machen und wiederherstellen können. Diese Funktion befindet sich im selben Anpassungsmenü, das derzeit auch zum Hinzufügen von Widgets, zum Anpassen des Icon-Themes und für weitere Funktionen verwendet wird. Es heißt

Im Bereich der kleineren Verbesserungen testet Apple in iOS 27 eine Anpassung des Homescreens, die für Nutzer hilfreich sein könnte, die häufig ihre Icon- und Widget-Anordnungen ändern. Aktuell erscheint beim längeren Drücken auf den Homescreen oben links eine Sprechblase mit vier Optionen: Widget hinzufügen, Anpassen, Hintergrundbild bearbeiten und Seiten bearbeiten. Apple plant, in diesem Menü auch „Rückgängig“- und „Wiederherstellen“-Schaltflächen hinzuzufügen, um das Rückgängigmachen bzw. Wiederherstellen von Änderungen zu vereinfachen.

Neben dieser neuen Funktion zum Rückgängigmachen und Wiederherstellen wird iOS 27 einen neuen Liquid Glass-Schieberegler einführen , mit dem Nutzer genau einstellen können, wie Ihr Liquid Glass aussehen soll, und zwar über die derzeit verfügbaren Optionen „Transparent“ und „Eingefärbt“ hinaus.