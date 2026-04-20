Wenige Wochen vor der WWDC liefert ein Leak aus China eine erste mögliche Geräteliste für iOS 27. Der Weibo-Account Instant Digital nennt darin alle iPhones, die das Update bekommen sollen. Vier Modelle, die noch iOS 26 erhalten haben, tauchen nicht mehr auf.

Kein iOS 27 für das iPhone 11 und SE 2

Laut dem Leaker setzt iOS 27 ein iPhone 12 oder neuer voraus. Beim iPhone SE liegt die Grenze bei der dritten Generation. Damit stehen das iPhone 11, das iPhone 11 Pro, das iPhone 11 Pro Max sowie das iPhone SE der zweiten Generation vor dem Support-Ende. Sollte sich der Leak bestätigen, wäre es das zweite Jahr in Folge, in dem Apple mehrere iPhones aus dem Support nimmt. Mit iOS 26 hatte das Unternehmen bereits die iPhone XS Reihe fallen gelassen.

Viele der erwarteten iOS 27 Funktionen hängen mit Apple Intelligence zusammen. Dieser Funktionsumfang setzt ohnehin ein iPhone 15 Pro oder neuer voraus. Selbst wer sein iPhone mit iOS 27 weiter nutzen kann, bekommt also nicht automatisch alle neuen Funktionen. Apple plant mit iOS 27 unter anderem eine umfassende Überarbeitung von Siri. Laut Bloombergs Mark Gurman soll der Sprachassistent eine eigene App bekommen und über eine neue „Extensions“-Funktion Chatbots und KI-Dienste von Drittanbietern einbinden können. Die Siri-App wird dabei sowohl Text- als auch Spracheingaben unterstützen und bisherige Gespräche speichern, womit sie sich funktional an Apps wie ChatGPT, Gemini oder Claude annähert.