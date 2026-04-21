Seit dem Start der Apple Sports App hat Apple diese mit vielen kleineren Updates aufgewertet. Nun wartet das nächste Update auf seinen Download und hat verschiedenen Neuerungen im Gepäck.

Apple Sports: Update auf Version 3.10 bringt neue Funktionen

Apple hat seine Apple Sport-App aktualisiert und bietet nun Wetterbedingungen für die Formel-1-Grand-Prix-Rennen sowie kleinere Widget-Optionen sowohl für den iPhone-Startbildschirm als auch für CarPlay.

Anfang dieses Monats hatte Apple bereits ein serverseitiges Updater für seine Sports-App freigeschaltet, damit sich Nutzer auf die bevorstehenden FIFA-WM 2026 vorbereiten können. Diese diese Neuerungen haben es nun auch in die offiziellen Release-Notes geschafft. Ihr könnt euch auf die WM 2026 vorbereiten und euren Lieblingsmannschaften folgen und die Gruppen in Apple Sports erkunden, bevor das Turnier im Juni startet.

Zudem können F1 Fans jetzt die Wetterbedingungen für jeden Grand Prix einsehen. Überprüft die Streckentemperatur, Windgeschwindigkeit und mehr. Kleinere Widgets für Apple Sports stehen jetzt zur Verfügung, damit ihre eure Lieblingsmannschaften und -ligen an mehr Orten verfolgen könnt – unter anderem auch in CarPlay.