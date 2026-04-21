Während große Streaming-Dienste immer größere Inhalte-Bibliotheken aufbauen, scheint genau das inzwischen zum Problem zu werden. Und ausgerechnet Apple profitiert davon. Neue Daten zeigen: Apple TV kann im Streaming-Markt deutlich zulegen und rückt näher an die großen Player heran. Laut aktuellen Zahlen liegt der Dienst inzwischen bei rund 12 Prozent Marktanteil (gemessen an Nutzerinteraktionen) – ein kräftiger Sprung nach oben.

Apple TV legt weiter zu

Video-Streaming-Dienste gibt es mittlerweile wie „Sand am Meer“. Alle Anbieter buhlen um die Gunst der Nutzer und versuchen diese an den eigenen Service zu bringen. Während Apple TV auf eine verhältnismäßig kleine Bibliothek blickt, stehen über Netflix, Prime Video und Disney+ sicherlich deutlich mehr Serien, Filme und Dokumentationen zur Ansicht bereit. Allerdings ist mehr nicht immer besser.

Apples Strategie hat sich seit Start des Services nicht wirklich verändert. Statt auf Masse setzt der Konzern weiterhin auf eine kleinere, kuratierte Auswahl an Inhalten. Was früher oft kritisiert wurde, spielt Apple jetzt in die Karten. Denn viele Nutzer fühlen sich von den riesigen Katalogen der Konkurrenz eher überfordert als angezogen. Die Folge: Man verbringt mehr Zeit mit Suchen als mit Schauen.

Apple dreht das Prinzip um. Weniger Inhalte, dafür gezielter ausgewählt – und schneller etwas finden, das man wirklich schauen will. Apple TV konnte seinen Anteil innerhalb eines einzigen Quartals um vier Prozentpunkte steigern – ein ungewöhnlich großer Sprung in einem eigentlich gesättigten Markt. Noch 2023 lag der Dienst bei etwa 6 Prozent, danach ging es nur langsam bergauf. Erst jetzt scheint Apple richtig Fahrt aufzunehmen.

Blicken wir kurz auf die Eckdaten. Neue Daten von JustWatch für das erste Quartal 2026, basierend auf über 35 Millionen Streaming-Interaktionen in den USA zwischen dem 1. Januar und dem 31. März, zeigen, dass sich die Abstände verringern. Netflix führt mit 19 Prozent Marktanteil, gefolgt von Prime Video mit 17 Prozent, während Disney+ 16 Prozent und Apple TV 12 Prozent verzeichnen.