Apple hat in einem neuen Support-Dokument angekündigt, dass die kommende Systemgeneration strengere Regeln für TLS-Verbindungen durchsetzen wird. Das Support-Dokument richtet sich an IT-Administratoren.

Netzwerksicherheit in iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27

In dem Dokument mit dem Titel „Prepare your network environment for stricter security requirements“ schreibt Apple, dass die Systemprozesse in den kommenden Versionen Verbindungen zu Servern mit veraltetem oder nicht konformem TLS ablehnen können. Gemeint sind ausdrücklich Systemprozesse, also nicht jede beliebige Verbindung aus einer App heraus. Welche konkreten Mindestanforderungen gelten werden, nennt Apple bisher nicht.

Das Unternehmen wird am 8. Juni iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 auf der WWDC 2026 vorstellen. Öffentliche Hinweise auf Funktionen vor einer Keynote sind bei Apple selten. In diesem Jahr gab es jedoch bereits einen Teaser zu den KI-Verbesserungen in iOS 27, jetzt folgt der Hinweis an IT-Abteilungen.

Für Administratoren bleibt bis zur finalen Version im Herbst Zeit, Server-Zertifikate und TLS-Konfigurationen zu prüfen. Wer jetzt damit anfängt, spart sich im Herbst Support-Tickets von Mitarbeitern, deren iPhone plötzlich nicht mehr ins Firmennetz kommt.