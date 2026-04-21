Die Webby Awards zählen zu den bekanntesten Preisen für digitale Medien und werden jedes Jahr von der International Academy of Digital Arts & Sciences in den Bereichen Apps, Video, Podcasts und Social Media vergeben. Apple hat bei der diesjährigen Verleihung zwei Auszeichnungen erhalten, eine für Apple Pay und eine für einen aufwendig produzierten Werbespot mit Lionel Messi.

Apple bei den Webby Awards

Für Apple Pay gab es in der Kategorie „Shopping & Retail, Consumer Apps“ sogar einen Doppelsieg, einmal durch die Jury und einmal durch das Publikum, das beim People’s Voice Award selbst über die Gewinner abstimmt. In diesem Feld muss sich der Bezahldienst gegen Prominente, Streaming-Produktionen und große Social-Media-Kampagnen durchsetzen, die den Wettbewerb traditionell dominieren. In diesem Jahr mischten zusätzlich auffällig viele KI-Produkte in den Gewinnerlisten mit. Der zweite Preis für Apple fiel in der Kategorie „Social Video, Individual“ und ging an den Werbespot „Lionel Messi Intercepts the Super Bowl“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple wird bei den Webbys normalerweise für seine Marketing-Produktionen ausgezeichnet. Bezahldienste bekommen dort deutlich weniger Aufmerksamkeit als Werbekampagnen der großen Studios, weshalb die Doppelauszeichnung für Apple Pay bei der Verleihung aus dem bisherigen Muster herausfällt.

Der Messi-Spot fügt sich dagegen in ein vertrautes Muster ein. Er knüpft an Apples Sport-Strategie rund um die MLS-Partnerschaft an und setzt einen weltweit bekannten Fußballer ein, um Reichweite zu erzeugen. Trotz der jüngsten Erfolge blieb Apple bei der diesjährigen Verleihung auf Services und Marketing beschränkt. Produktionen aus dem Apple TV-Umfeld, darunter Social-Media-Kampagnen zur Serie „Severance“, konnten sich gegen die Konkurrenz nicht durchsetzen.