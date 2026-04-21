Im Zuge der Umstrukturierung im Apple Management (John Ternus wird neuer Apple CEO und Johny Srouji neuer Chief Hardware Officer) werden die Hardwareabteilungen Hardwareentwicklung und Hardwaretechnologien zu einer einzigen Abteilung unter der Leitung von Srouji zusammengeführt.

Apples Hardware-Abteilung erhält neue Struktur

Johny Srouji hat sich in einer internen Mail an seine Mitarbeiter gewandt und umschreiben, wie er die neue Abteilung strukturieren möchte. Den Kollegen von Bloomberg liegt das interne Memo vor. Demnach wird Apple die kombinierte Hardwareentwicklungs- und Hardwaretechnologiegruppe in fünf Bereiche unterteilen:

Hardwareentwicklung: unter der Führung von Tom Marieb, ehemals Vizepräsident für Produktintegrität in der Hardwareentwicklung

Silizium: unter der Führung von Sribalan Santhanam, ehemals Vizepräsident der Siliziumentwicklungsgruppe

Fortgeschrittene Technologien: unter der Führung von Zongjian Chen, ehemals Vizepräsident für drahtlose Chips und Modems

Plattformarchitektur: unter er Führung von Tim Millet (gleiche Position)

Projektmanagement: unter der Führung von Donny Nordhues (gleiche Position)

In dem internen Schreiben heißt es unter anderem von Srouji