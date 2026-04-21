Beats hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Zubehörsortiment erweitert und ein 3-Meter langes USB-C auf USB-C Kabel auf den Markt bringt. Dabei haben Kunden die Wahl zwischen den Farben Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot.

Beats erweitert Portfolio um 3-Meter-Kabel für mehr Spielraum beim Laden

Seit einiger Zeit bietet die Apple-Tochter Beats bereit USB-C auf USB-C, USB-A auf USB-C und USB-C auf Lightning Kabel in unterschiedlichen Längen an. Nun erweitert der Hersteller das Sortiment um ein neues 3-Meter USB-C auf USB-Kabel. Dieses soll euch mehr Flexibilität beim Laden eurer Geräte bieten.

Beats betont, dass die Ladekabel gezielt auf Langlebigkeit und hohe Leistung ausgelegt sind. Durch das gewebte Außendesign und eine zusätzliche interne Verstärkung sind sie besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung und helfen gleichzeitig, Kabelsalat zu reduzieren. Das macht sie alltagstauglich – egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Technisch sind die Kabel für ultraschnelles Laden mit bis zu 240 Watt optimiert. Gerade das 3-Meter Modell bietet dabei nicht nur mehr Flexibilität bei der Nutzung, sondern sorgt auch für hohe Ladegeschwindigkeit und Effizienz – selbst über größere Distanzen.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue, drei Meter lange USB-C auf USB-C Kabel kann ab sofort in den Farben Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot für 29,99 Euro über den Apple Online Store bestellt werden. Im Handel ist es ab Donnerstag, 23. April verfügbar. Das bestehende Kabelsortiment von Beats ist weiterhin für 24,95 Euro (1,5 m und 20 cm) sowie 38,95 Euro (2er-Packs) im Apple Online Store verfügbar.

Das neue 3-Meter USB-C auf USB-C Kabel wird sicherlich seine Anhängerschaft finden. Andere Nutzer werden sicherlich Ausschau halten, ob sie nicht eine deutlich günstigere Alternative finden.