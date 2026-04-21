Bosse – ein deutscher Popmusiker – hat vor Kurzem ein neues Studioalbum namens Stabile Poesie mit insgesamt 12 Liedern herausgebracht. Um für das Album ein wenig die Werbetrommel zu rühren, hat der Musiker Jenny Augusta von Apple Music ein Interview gegeben.

Bosse im Gespräch mit Jenny Augusta von Apple Music

Im Gespräch mit Apple Music gibt Bosse persönliche Einblicke in die Entstehung des Albums, spricht über Liebe als Commitment, über den Umgang mit digitaler Gewalt und Erschöpfung im Netz und erklärt, warum ihn Musik seit seiner Kindheit antreibt. Darüber hinaus erzählt er von seinem Weg vom Dorf in die Musik, von kreativen Routinen, familiärem Rückhalt und davon, weshalb Stabile Poesie für ihn ein empowerndes Album über Wahrhaftigkeit, Haltung und Selbstermächtigung ist.

Auf die Frage „Was würdest du sagen, was ist quasi an diesem Album stabil und was ist bewusst nicht so stabil?“ antwortete der Künstler wie folgt

„Sehr instabil ist auf jeden Fall manchmal die Lage. Ich finde, dieses Poetische, das soll es dann sein. (…) Ich finde, vielleicht ist sogar aber in dem Fall eher die Musik teilweise poetischer und die Haltung stabil. Stabil, also ist vor allen Dingen auch so empowerend und ich finde, das ist ein ganz schön empowerendes Album. Also das sagt dir eigentlich nur, ‚Auch wenn du in der Schwebe hängst, du wirst dich irgendwann entscheiden.‘ ‚Halt noch ein bisschen durch, das wird schon okay. Wenn du irgendwie, zu viel Geprassel hast, dann gestehe es dir doch endlich ein.‘ Also ich glaube, es geht auch ganz viel so um Wahrhaftigkeit, sich selbst erkennen, das finde ich schon stabil.“

Das Interview mit Bosse findet ihr hier auf Apple Music. Das vollständige Album „Stabile Poesie“ könnt ihr hier anhören.