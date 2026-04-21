In der Nacht zu heute hat Apple bekannt gegeben, dass Apple CEO Tim Cook zum 01. September 2026 zurücktreten und der bisherige Apple Senior Vice President Hardware Engineering John Ternus zum neuen Apple-Chef befördert wird. In diesem Zusammenhang haben beide Führungskräfte interne Memos veröffentlicht.

CEO-Wechsel bei Apple: Tim Cook und John Ternus veröffentlichen interne Memos

Nach der Bekanntgabe veröffentlichte Tim Cook einen bewegenden offenen Brief auf der Website von Apple, in dem er sich bei den Apple-Nutzern für ihre Unterstützung und ihren Glauben an die Mission des Unternehmens während seiner Zeit als CEO bedankte.

Gleichzeitig verschickte er ein internes Schreiben an seine Mitarbeiter

Team, Vor fünfzehn Jahren bat mich mein Freund und Mentor Steve Jobs, die Rolle des CEO zu übernehmen. Es war ein emotionaler und herausfordernder Moment für uns alle bei Apple, und ich hoffte, der enormen Verantwortung gewachsen zu sein. […] In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit und unseren zahlreichen Gesprächen über seine mögliche Ernennung zum nächsten CEO von Apple ist Johns Leidenschaft und Liebe für Apple immer wieder deutlich geworden. Er ist ein Visionär, ein Mann von bemerkenswerter Integrität und ein Vorbild, dem wir alle mit Stolz folgen können. John ist die richtige Führungspersönlichkeit, um uns zukunftsweisend zu gestalten, neue Wege zu beschreiten und sicherzustellen, dass die Werte, die uns in den letzten 50 Jahren so erfolgreich und angesehen gemacht haben, auch in den kommenden Jahrzehnten den Kern unserer Identität und Kultur bilden. […] Ich möchte dem besten Führungsteam der Welt meinen tief empfundenen Dank für unsere Freundschaft und unsere herausragenden Leistungen über die Jahre hinweg aussprechen. Und ich möchte, dass jeder Einzelne von Ihnen, jedes Mitglied des Apple-Teams, weiß, wie viel mir die Zusammenarbeit mit Ihnen bedeutet hat. Sie sind die außergewöhnlichsten Menschen der Welt, und Ihnen verdanken wir es, dass Apple ein so besonderer Ort ist. Was wir geschaffen haben, haben wir gemeinsam geschaffen, und Sie sind der Grund für meinen unglaublichen Optimismus für die Zukunft. Ich bin sicher, Sie werden sich mir anschließen, wenn wir John gratulieren, während wir dieses nächste Kapitel der Apple-Geschichte schreiben.

John Ternus schreibt in dem internen Memo