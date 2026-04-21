Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass Apple CEO Tim Cook zum 01. September 2026 seinen Chef-Posten räumen und den Staffelstab an John Ternus – bislang Senior Vice President of Hardware Engineering – weitergeben wird. Nichtsdestotrotz wird Cook dem Unternehmen als Vorsitzender des Aufsichtsrates verbunden bleiben.

In einem offenen Brief an die Apple Community hat Cook seine Gedanken zusammengefasst. Er schreibt

An die Apple-Community:

Seit 15 Jahren beginne ich fast jeden Morgen auf die gleiche Weise. Ich öffne meine E-Mails und lese die Nachrichten, die ich am Vortag von Apple-Nutzern aus aller Welt erhalten habe.

Du teilst kleine Ausschnitte aus deinem Leben mit mir und erzählst mir, wie Apple dich beeinflusst hat. Zum Beispiel von dem Moment, als deine Mutter durch ihre Apple Watch gerettet wurde. Oder von dem perfekten Selfie, das du auf einem scheinbar unbezwingbaren Berggipfel geschossen hast. Du bedankst dich bei mir dafür, wie der Mac deine Arbeit verändert hat, und machst mir manchmal das Leben schwer, weil etwas, das dir wichtig ist, nicht so funktioniert, wie es sollte.

In jeder einzelnen dieser E-Mails spüre ich den Puls unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Ich verspüre eine wachsende Verpflichtung, noch härter zu arbeiten und noch mehr zu erreichen. Vor allem aber empfinde ich eine unbeschreibliche Dankbarkeit dafür, dass ich die Person am anderen Ende dieser E-Mails sein durfte, der Leiter eines Unternehmens, das die Fantasie beflügelt und das Leben auf so tiefgreifende Weise bereichert, dass es sich jeder Beschreibung entzieht. Was für eine Ehre und was für ein Privileg!

Heute habe ich bekannt gegeben, dass ich den nächsten Schritt auf meinem Weg bei Apple gehe. In den kommenden Monaten werde ich in eine neue Rolle wechseln, im September die Position des CEO abgeben und Apples Executive Chairman werden. Eine neue Person wird die für mich beste Aufgabe der Welt übernehmen. Diese Person ist John Ternus, ein brillanter Ingenieur und Vordenker, der die letzten 25 Jahre damit verbracht hat, die Apple-Produkte zu entwickeln, die unsere Nutzer so lieben. Er hat sich mit viel Liebe zum Detail jedem einzelnen Aspekt gewidmet und sich stets darauf konzentriert, wie wir etwas Besseres, Innovativeres, Schöneres und Sinnvolleres schaffen können. Er ist die perfekte Besetzung für diese Position.

John liegt sehr daran, wer wir bei Apple sind, was wir bei Apple tun und wen wir bei Apple erreichen. Er hat das Herz und den Charakter, mit außergewöhnlicher Integrität zu führen. Ich bin unglaublich stolz, ihn Apples nächsten CEO nennen zu dürfen. Dieses Unternehmen wird unter seiner Führung unglaubliche Höhen erreichen, und du wirst seinen Einfluss in jeder kleinen Freude und Entdeckung spüren, die aus den zukünftigen Produkten und Dienstleistungen entsteht. Ich freue mich darauf, dass Du ihn genauso kennenlernst wie ich.

Dies ist kein Abschied. Doch in diesem Moment des Übergangs möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu danken. Diesmal nicht im Namen des Unternehmens, obwohl wir euch unendlich dankbar sind. Sondern einfach in meinem Namen. Tim. Ein Mensch, der in einer ländlichen Gegend in einer anderen Zeit aufgewachsen ist und in diesen magischen Momenten CEO des größten Unternehmens der Welt sein durfte. Danke für das Vertrauen und die Freundlichkeit, die du mir entgegengebracht haben. Danke, dass du mich auf der Straße und in unseren Filialen gegrüßt haben. Danke, dass du mit mir gejubelt hast, als wir ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung vorgestellt haben. Vor allem aber danke, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast, das Unternehmen zu führen, das du immer in den Mittelpunkt gestellt hat. Jeden Tag überlegen wir, wie wir dein Leben ein bisschen besser machen können. Und jeden Tag hast du mein Leben so schön gemacht, wie ich es mir nur wünschen konnte.

Danke schön.

Tim Cook