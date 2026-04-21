Apple hat Johny Srouji zum neuen Apple Chief Hardware Officer ernannt. Damit hat das Unternehmen aus Cupertino in der Nacht zu heute nicht nur bekannt gegeben, dass Apple CEO Tim Cook Im September dieses Jahres seinen Posten als CEO räumen und den Staffelstab an John Ternus übergeben wird, auch Johny Srouji erhält einen neuen, erweiterten Aufgabenbereich.

Johny Srouji wird zum Apple Chief Hardware Officer ernannt

Apple hat bekannt gegeben, dass Johny Srouji mit sofortiger Wirkung zum Chief Hardware Officer ernannt wird. Srouji, der bis dato als sSenior Vice President of Hardware Technologies tätig war, übernimmt eine erweiterte Rolle und leitet künftig die Hardwareentwicklung, die zuletzt von John Ternus verantwortet wurde, sowie die gesamte Hardware-Technologieorganisation.

In der begleitenden Meldung wird Apple CEO Tim Cook wie folgt zitiert

„Johny gehört zu den talentiertesten Menschen, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte. Er hat maßgeblich Apples Siliziumstrategie geprägt, und sein Einfluss war nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern in der gesamten Branche deutlich spürbar. Er hat sein Unternehmen stets mit bemerkenswertem Geschick und Urteilsvermögen geführt, und sein Team hat immer wieder bahnbrechende Innovationen hervorgebracht, die unsere Produkte revolutioniert haben. Wir sind unglaublich glücklich, ihn als Chief Hardware Officer bei Apple zu haben.“

Auch der zukünftige Apple Chef – John Ternus – wird in der Mitteilung zitiert

„Johny war ein unglaublich wertvoller Partner im Führungsteam und wird ein herausragender Chief Hardware Officer sein. Ich freue mich darauf, auch in unseren neuen Funktionen eng mit ihm zusammenzuarbeiten.“

In der Tat hat Srouji in den letzten Jahren maßgeblich zur Entwicklung bedeutender Apple Hardware beigetragen. Srouji hat eines der weltweit stärksten und innovativsten Teams von Silizium- und Technologieingenieuren aufgebaut und bahnbrechende Entwicklungen bei kundenspezifischen Chips und Hardwaretechnologien vorangetrieben, darunter Apple Silicon, Batterien, Kameras, Speichercontroller, Sensoren, Displays, Mobilfunkmodems und andere wichtige Bereiche in der gesamten Produktpalette von Apple.