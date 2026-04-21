Anfang dieses Monats hat Apple sein 50. Firmenjubiläum mit verschiedenen Events gefeiert. Ein Highlight war sicherlich ein spezielles Paul McCartney Konzert auf dem Gelände des Apple Parks.

Paul McCartney gibt Einblicke in sein Konzert zum 50. Apple-Jubiläum

Paul McCartney hat ein 3-minütiges Video auf YouTube veröffentlicht, welches Einblicken hinter die Kulissen seines Besuchs im Apple Park bietet. Während des Besuchs hatte McCartney die Möglichkeit zum kurzen Gespräch mit Apple Chef Tim Cook.

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Rund um das Konzert hatte Tim Cook folgendes zu Protokoll gegeben