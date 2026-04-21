Anfang letzten Monats kündigte Anker den neuen Over-Kopfhörer „Soundcore Space 2“ an. Zum damaligen Zeitpunkt hieß es, dass die neuen Kopfhörer ab Ende April erhältlich sein werden. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und ihr könnt die neuen Soundcore Space 2 ab sofort in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün zum Preis von 129,99 Euro bestellen.

Soundcore Space 2 steht bereit

Die Over-Ear-Kopfhörer Soundcore Space 2 von Anker setzen auf eine Kombination aus Komfort, gezielter Geräuschunterdrückung und hochwertigem Klang.

Mit einem Gewicht von nur 261 Gramm und einem ergonomischen Design bieten sie hohen Tragekomfort. Dafür wurden über 2.000 Kopfformen analysiert, um die Passform zu optimieren. Die Memory-Foam-Polsterung sorgt zusätzlich für ein angenehmes Gefühl – auch bei längerer Nutzung.

Beim Active Noise Cancelling (ANC) liegt der Fokus bewusst auf tieffrequenten Störgeräuschen, wie sie typischerweise in Bus, Bahn oder Flugzeug auftreten. Ein 4-stufiges System passt die Geräuschreduzierung gezielt an solche Umgebungen an.

Klanglich bieten die Space 2 solide Technik:

40-mm-Doppelschicht-Membrantreiber für klaren, ausgewogenen Sound

Hi-Res Audio bei kabelgebundener Nutzung

Unterstützung des LDAC-Standards für hochwertige kabellose Audioübertragung

Insgesamt richten sich die Kopfhörer vor allem an Nutzer:innen, die unterwegs Wert auf Komfort, effektives ANC und gute Klangqualität legen.

Die Kopfhörer erreichen bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC und bis zu 70 Stunden ohne ANC, während eine fünfminütige Schnellladung Energie für bis zu vier zusätzliche Stunden Wiedergabe liefert. Für Anrufe unterwegs sind die Kopfhörer mit einem KI-gestützten Mikrofonsystem mit drei Mikrofonen ausgestattet. Features wie die smarte Trageerkennung, der praktische Transparenzmodus und die Kopplung zweier Geräte gleichzeitig runden das starke Preis-Leistungs-Gesamtpaket ab.

Die Soundcore Space 2 sind ab sofort zum Preis von 129,99 Euro erhältlich.