Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen bisheriges 5G+ Angebot für Gaming-Anwendungen um latenzoptimierte Videotelefonie erweitert. Gleichzeitig bündelt das Unternehmen sein 5G+ Angebot für besonders stabile Reaktionszeiten künftig unter dem Namen 5G+ Ultra.

Telekom erweitert 5G+ für stabilere Videocalls

Deutsche Telekom entwickelt ihr 5G-Angebot weiter und erweitert den Fokus über Gaming hinaus. Das bisherige 5G+-Feature für latenzoptimiertes Gaming wird nun um Videotelefonie mit besonders stabilen Reaktionszeiten ergänzt. Gleichzeitig bündelt die Telekom diese Funktionen künftig unter dem neuen Namen 5G+ Ultra.

Mit der kostenlos zubuchbaren Option profitieren Nutzer gleich doppelt:

Flüssigeres Gaming mit minimierter Latenz

Stabilere Videocalls – auch bei hoher Netzauslastung

Ziel des Unternehmens ist es, eine konstant hohe Performance zu gewährleisten, selbst wenn viele Geräte gleichzeitig im Netz aktiv sind. Dadurch wird 5G+ Ultra besonders interessant für Anwendungen, bei denen es auf niedrige Verzögerung und stabile Verbindungen ankommt.

Die Telekom schreibt

Die 5G+ Ultra Option ist kostenfrei buchbar. Für die Nutzung bei Videocalls wird nur die neuste iOS Software benötigt, es sind keine zusätzlichen Geräteeinstellungen erforderlich. Ob für Gaming oder Videotelefonie – alle Kunden mit einem aktuellen MagentaMobil-Tarif (ab August 2024) und einem der mit 5G+ Ultra kompatiblen Geräte können von den Vorteilen profitieren.

Die Vorteile von L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput) für Anwendungen mit spezifischen Anforderungen an die Latenz zeigen sich in Messungen auf den Servern der GeForce NOW-Plattform von NVIDIA: 73 Prozent weniger Frames mit Paketverlust für flüssiges, ruckelfreies Gaming ohne Bildverlust sowie eine Verringerung der Latenz um 20 Prozent. In dieser Analyse wurden Daten von Spielsessions mit und ohne 5G+ Ultra (bzw. 5G+ Gaming) verglichen*. Ähnlich gute Ergebnisse wurden bei Videocalls in Tests mit FaceTime in einer überlasteten Mobilfunkzelle erzielt.