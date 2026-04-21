Apple hat in der Nacht zu heute bekannt gegeben, dass Tim Cook zum 01. September 2026 als Apple CEO zurücktritt und gleichzeitig die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehme wird. Der bisherige Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus wird zum Stichtag zum neuen Apple-Chef ernannt. Der Übergang, der vom Aufsichtsrat einstimmig genehmigt wurde, folgt einem sorgfältigen, langfristigen Nachfolgeplanungsprozess.
Tim Cook tritt als Apple-Chef zurück – John Ternus wird neuer CEO
Apple hat die Nachfolger von Tim Cook publik gemacht. Cook wird den Staffelstab am 01. September 2026 an Ternus übergeben. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der bisherige Apple Chef seine Rolle über den Sommer hinweg beibehalten und eng mit Ternus zusammenarbeiten wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Als Vorstandsvorsitzender wird Cook das Unternehmen in bestimmten Bereichen unterstützen, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern weltweit.
In der begleitenden Pressemitteilung wird Tim Cook wie folgt zitiert
„Es war mir eine große Ehre, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen zu genießen, ein so außergewöhnliches Unternehmen zu führen. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin unendlich dankbar für die Möglichkeit, mit einem so genialen, innovativen, kreativen und mitfühlenden Team zusammengearbeitet zu haben, das sich unermüdlich dafür eingesetzt hat, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu entwickeln. John Ternus besitzt den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen. Er ist ein Visionär, dessen Beiträge zu Apple in den vergangenen 25 Jahren unzählig sind, und er ist zweifellos die richtige Person, um Apple in die Zukunft zu führen. Ich habe vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten und seinen Charakter und freue mich darauf, eng mit ihm bei diesem Übergang und in meiner neuen Rolle als Executive Chairman zusammenzuarbeiten.“
Auch der kommende Apple CEO kommt zu Wort, Ternus wird wie folgt zitiert
„Ich bin zutiefst dankbar für diese Gelegenheit, Apples Mission weiterzuführen. Ich habe fast meine gesamte Karriere bei Apple verbracht und hatte das Glück, unter Steve Jobs zu arbeiten und Tim Cook als Mentor zu haben. Es war mir eine Ehre, die Produkte und Erlebnisse mitzugestalten, die unsere Interaktion mit der Welt und miteinander so grundlegend verändert haben. Ich bin voller Optimismus, was wir in den kommenden Jahren erreichen können, und freue mich sehr, dass die talentiertesten Menschen der Welt hier bei Apple arbeiten und entschlossen sind, Teil von etwas Größerem zu sein. Es ist mir eine Ehre, diese Rolle zu übernehmen, und ich verspreche, mit den Werten und der Vision voranzugehen, die diesen besonderen Ort seit einem halben Jahrhundert prägen.“
Ich mochte John schon immer und freue mich über diese Entscheidung.