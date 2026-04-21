Apple hat in der Nacht zu heute bekannt gegeben, dass Tim Cook zum 01. September 2026 als Apple CEO zurücktritt und gleichzeitig die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehme wird. Der bisherige Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus wird zum Stichtag zum neuen Apple-Chef ernannt. Der Übergang, der vom Aufsichtsrat einstimmig genehmigt wurde, folgt einem sorgfältigen, langfristigen Nachfolgeplanungsprozess.

Tim Cook tritt als Apple-Chef zurück – John Ternus wird neuer CEO

Apple hat die Nachfolger von Tim Cook publik gemacht. Cook wird den Staffelstab am 01. September 2026 an Ternus übergeben. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der bisherige Apple Chef seine Rolle über den Sommer hinweg beibehalten und eng mit Ternus zusammenarbeiten wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Als Vorstandsvorsitzender wird Cook das Unternehmen in bestimmten Bereichen unterstützen, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern weltweit.

In der begleitenden Pressemitteilung wird Tim Cook wie folgt zitiert

„Es war mir eine große Ehre, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen zu genießen, ein so außergewöhnliches Unternehmen zu führen. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin unendlich dankbar für die Möglichkeit, mit einem so genialen, innovativen, kreativen und mitfühlenden Team zusammengearbeitet zu haben, das sich unermüdlich dafür eingesetzt hat, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu entwickeln. John Ternus besitzt den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen. Er ist ein Visionär, dessen Beiträge zu Apple in den vergangenen 25 Jahren unzählig sind, und er ist zweifellos die richtige Person, um Apple in die Zukunft zu führen. Ich habe vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten und seinen Charakter und freue mich darauf, eng mit ihm bei diesem Übergang und in meiner neuen Rolle als Executive Chairman zusammenzuarbeiten.“

Auch der kommende Apple CEO kommt zu Wort, Ternus wird wie folgt zitiert