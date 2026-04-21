Nach Jahren als durchgängig kostenloser Messenger probiert WhatsApp nun auch ein Bezahlmodell für Privatpersonen aus. Der Tarif heißt WhatsApp Plus, läuft derzeit in einem Test mit ausgewählten Android-Nutzern und richtet sich an alle, die den Messenger stärker an eigene Vorlieben anpassen wollen.

Mehr Pins, mehr Farben, mehr Sticker

Vielnutzer profitieren vor allem von zwei neuen Funktionen. Abonnenten können bis zu 20 Chats oben fixieren statt bisher drei, was den Umgang mit vielen parallelen Gesprächen deutlich übersichtlicher machen soll. Ergänzend dazu erlaubt das Abo, Nachrichtentöne nicht mehr nur pro Kontakt, sondern auch für ganze Chatlisten zu definieren.

Der restliche Umfang bleibt im Optischen. Zur Auswahl stehen 18 Farbschemata, die das gesamte App-Design einfärben, sowie 14 Varianten für das App-Icon auf dem Homescreen. Hinzu kommen Sticker und Klingeltöne, die Meta ausschließlich Plus-Abonnenten zur Verfügung stellt. Für die Funktion des Messengers macht das keinen Unterschied, wer Wert auf ein individuelles Erscheinungsbild legt, findet hier aber mehr Spielraum als in der Gratis-Version.

Berufliche WhatsApp-Nutzer gehen vorerst leer aus, da Meta den Tarif nur für den regulären Messenger anbietet und die Business-Variante ausklammert.

Preis, iOS-Start und das Thema Werbung

In Europa soll das Abo 2,49 Euro im Monat kosten, wobei sich diese Grundgebühr laut WABetaInfo durch zubuchbare Zusatzfunktionen erweitern lässt und eine kostenlose Testphase zum Einstieg vorgesehen ist. iPhone-Nutzer müssen sich allerdings gedulden, denn eine iOS-Version ist zwar geplant, ein konkreter Starttermin steht bislang nicht fest.

Am grundlegenden Geschäftsmodell ändert sich durch den Schritt zum optionalen Abo zunächst wenig, weil Chatten, Telefonieren und alle zentralen Messenger-Funktionen weiterhin ohne Kosten verfügbar bleiben und das Abo ausschließlich auf Zusatzfunktionen zielt.

Mit Blick in die nahe Zukunft steckt hinter dem Tarif aber vermutlich mehr als nur das Angebot zur Personalisierung, denn WhatsApp Plus steht voraussichtlich in direktem Zusammenhang mit den Werbeplänen von Meta. Der Konzern hatte im Juni 2025 angekündigt, weltweit Anzeigen in die App zu integrieren. In der EU wird der Start im Laufe des Jahres erwartet. WhatsApp Plus könnte parallel dazu als werbefreie Variante dienen, sodass zahlende Nutzer von den kommenden Anzeigen verschont bleiben. Aus diesem Blickwinkel wirkt der Tarif weniger wie ein klassisches Personalisierungs-Paket als wie ein Werbe-Opt-Out, dem Meta ein paar kosmetische Extras beigelegt hat.