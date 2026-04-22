Nachdem der Übergang von Tim Cook zu John Ternus an der Spitze von Apple gestern publik gemacht wurde, haben der bisherige und zukünftige Apple Chef ihre Mitarbeiter zu einem All-Hands-Meeting eingeladen, um die Entscheidung transparent darzulegen. In diesem Rahmen kündigte der kommende Apple Chef John Ternus eine unglaubliche Roadmap für die Zukunft an.

Apple teasert „unglaubliche Roadmap für die Zukunft an

Apple steht womöglich vor einer neuen Ära. In einem aktuellen Statement hat Hardware-Chef und designierter CEO John Ternus große Worte gewählt – und gleichzeitig neue Produkte angeteasert.

Demnach soll Apple „kurz davor stehen, die Welt zu verändern“. Konkrete Details blieb Ternus zwar schuldig, doch die Aussage macht deutlich: In Cupertino arbeitet man offenbar an größeren Innovationen.

Neben der markanten Aussage ließ Ternus auch durchblicken, dass mehrere neue Produkte in der Pipeline sind, so Bloomberg. Welche Kategorien genau gemeint sind, bleibt offen – denkbar sind jedoch neue Geräteklassen oder größere Weiterentwicklungen bestehender Produkte. Das passt gut zur aktuellen Situation: Apple steht unter Druck, wieder stärker mit echten Innovationen zu punkten – insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz und neuer Hardware-Kategorien.

„KI birgt nahezu unbegrenztes Potenzial“, sagte Ternus. „Wir werden immer wieder neue Möglichkeiten entdecken, die völlig neue Chancen für unsere Produkte und Dienstleistungen eröffnen, und ich bin sehr gespannt, was das für unsere Nutzer bedeuten wird.“

Im Gegensatz zu Cook gilt Ternus als deutlich produktfokussierter – und als jemand, der Entscheidungen schneller und direkter trifft. Intern wird ihm zugetraut, Apples Produktpalette stärker zu erneuern und mutigere Schritte zu gehen.

Branchenbeobachter erwarten schon länger, dass Apple an neuen Geräteklassen arbeitet. Dazu zählen unter anderem:

faltbare iPhones

AR-/VR-Produkte

neue KI-getriebene Funktionen

Ob genau diese Bereiche gemeint sind, bleibt unklar. Klar ist aber: Apple muss liefern, wenn man im Wettbewerb mit Unternehmen wie Google oder Microsoft nicht weiter zurückfallen will – vor allem bei KI-Themen.

„Die Welt verändern“ – Apple stapelt mit solchen Aussagen traditionell nicht tief. Dass Ternus jetzt genau diesen Ton anschlägt, ist ein starkes Signal.