iOS 26.4.2 und iPadOS 26.4.2 sind da. Es deutete sich vor wenigen Tagen bereits an, dass Apple zeitnah Bugfix-Updates für das iPhone und iPad veröffentlichen wird. Nun stehen die beiden Aktualisierungen auf den Apple Servern bereit.

Apple gibt iOS 26.4.2 & iPadOS 26.4.2 frei

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit iOS 26.4.2 und iPadOS 26.4.2 herunterzuladen und zu installieren. Das Ganze erfolgt in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen. Neue Funktionen sind nicht zu erwarten. Es handelt sich um ein reines Bugfix-Update mit Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für dein iPhone.

Parallel zu iOS 26.4.2 und iPadOS 26.4.2 hat Apple heute auch iOS 18.7.8 und iPadOS 18.7.8 veröffentlicht.