Apple Watch Challenge zum Earth Day 2026 ist gestartet

| 8:33 Uhr | 0 Kommentare

Vor wenigen Tagen hatte Apple bereits die Apple Watch Challenge zum Earth Day 2026 angekündigt. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Apple Watch Herausforderung zum Earth Day 2026 ist gestartet.

Jetzt: Earth Day 2026 Challenge meistern

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Traditionell geht es am 01. Januar mit der Neujahrsherausforderung los. Heute findet die Challenge zum Earth Day statt.

In der Challenge zum Tag der Erde heißt es

Zeichne am Tag der Erde, dem 22. April, ein 30-minütiges Workout mit der Workout-App oder einer anderen App, die Workouts aufzeichnet, in Health auf, um diese Auszeichnung zu erhalten. Die Erde wird es dir danken.

Diejenigen, die die Herausforderungen meistern erhalten eine Auszeichnungen sowie Sticker, die in FaceTime, iMessage und Co. verwendet werden können.

Bestseller Nr. 1
Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Space Grau und Sportarmband in...
Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Space Grau und Sportarmband in...
  • BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen...
  • KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du...
Bei Amazon kaufen
Bestseller Nr. 2
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und Sportarmband in...
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und Sportarmband in...
  • WICHTIGE GESUNDHEITSFEATURES – Die Temperaturerkennung ermöglicht umfangreichere Insights in der...
  • RICHTIG GUTE BATTERIELAUFZEIT – Mit 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag kannst du noch...
Bei Amazon kaufen
Bestseller Nr. 3
Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und Sportarmband in...
Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und Sportarmband in...
  • WICHTIGE GESUNDHEITSFEATURES – Die Temperaturerkennung ermöglicht umfangreichere Insights in der...
  • RICHTIG GUTE BATTERIELAUFZEIT – Mit 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag kannst du noch...
Bei Amazon kaufen

Kategorie: Apple

Tags:

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert