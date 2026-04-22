Vor wenigen Tagen hatte Apple bereits die Apple Watch Challenge zum Earth Day 2026 angekündigt. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Apple Watch Herausforderung zum Earth Day 2026 ist gestartet.

Jetzt: Earth Day 2026 Challenge meistern

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Traditionell geht es am 01. Januar mit der Neujahrsherausforderung los. Heute findet die Challenge zum Earth Day statt.

In der Challenge zum Tag der Erde heißt es

Zeichne am Tag der Erde, dem 22. April, ein 30-minütiges Workout mit der Workout-App oder einer anderen App, die Workouts aufzeichnet, in Health auf, um diese Auszeichnung zu erhalten. Die Erde wird es dir danken.

Diejenigen, die die Herausforderungen meistern erhalten eine Auszeichnungen sowie Sticker, die in FaceTime, iMessage und Co. verwendet werden können.