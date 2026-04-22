Am Montag hatte Apple den Wechsel an der Spitze angekündigt. Nach knapp 15 Jahren gibt Tim Cook den CEO-Posten ab, zum 1. September übernimmt Hardware-SVP John Ternus. Wie Mark Gurman bei Bloomberg berichtet, dürfte sich Ternus‘ Führungsstil deutlich von dem seines Vorgängers unterscheiden.

Neuer Schwung bei Apple

Cook hat konkrete Produktentscheidungen traditionell einer kleinen Runde von Top-Managern überlassen, statt selbst festzulegen, in welche Richtung es geht. Eine Person, die mit beiden Managern eng zusammengearbeitet hat, schildert das gegenüber Bloomberg am Beispiel einer einfachen A-oder-B-Frage. Wer Cook zwei Optionen vorlegt, bekommt demnach selten eine direkte Antwort, wenn sich Cook nicht sicher war. Ternus soll sich in genau diesen Situationen konsequenter entscheiden. Natürlich kann die Entscheidung falsch sein, aber zumindest liegt eine Entscheidung vor.

Damit könnte sich laut Gurman etwas im Unternehmen verschieben, nämlich die Abstimmung größerer Produktentscheidungen. Der Wechsel fällt in eine Phase, in der Apple neue Produktkategorien erschließt und bei Consumer-KI konkurrenzfähig werden will. Apples neuer CEO könnte hier eine neue Dynamik etablieren, die vielleicht auch etwas mehr an die Ära von Steve Jobs erinnert. Laut dem Bericht hat Apple Ternus unter anderem genau deshalb ausgewählt. Man traut ihm zu, das Produktportfolio neu aufzustellen und den Fokus auf einzelne Geräte zu schärfen. Das MacBook Neo gilt intern als erstes sichtbares Zeichen dieses Kurses. Gurman schreibt, dass Ternus innerhalb des Unternehmens auf die Entwicklung des Geräts gedrängt haben soll.

Bei den letzten ambitionierten Hardware-Projekten hatte sich Ternus laut dem Bericht eher skeptisch positioniert. Bei der Apple Vision Pro und beim inzwischen eingestellten Apple Car habe er den Projekten jeweils in unterschiedlichem Maß skeptisch gegenübergestanden. Die Vision Pro wurde von Cook lange als Abschlussprodukt seiner Amtszeit gesehen, verkauft sich aber schlecht, obwohl Apple rund ein Jahrzehnt und Milliardenbeträge in die Entwicklung gesteckt hat. Für das Auto-Projekt wurden nach Bloomberg-Schätzungen rund zehn Milliarden Dollar eingesetzt, bevor es eingestellt wurde.