Google hat sich auf der Google Cloud Next 2026 in Las Vegas zur neuen Partnerschaft mit Apple geäußert. Vor Ort bestätigte Thomas Kurian, Chef von Google Cloud, dass Gemini die Basis für eine neue, persönlichere Siri bildet, die noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Release noch in diesem Jahr

Apple hatte bereits im März letzten Jahres erklärt, dass die intelligentere Siri 2026 kommen werde, nachdem die ursprünglich geplante Version verschoben wurde. Im Januar 2026 bestätigte Apple dann offiziell, dass Googles Gemini-Modelle als Basis für die nächste Generation von Apples Foundation Models dienen sollen.

Neue Informationen bringt Kurians Auftritt zwar nicht, aber bisher hatte sich Google öffentlich zurückgehalten, wenn es um den neuen Deal mit Apple ging. Nun bestätigte Kurian nochmals, dass man gemeinsam mit Apple die nächste Generation der Apple Foundation Models auf Basis von Gemini-Technologie entwickelt. Diese Modelle werden laut Kurian künftige Apple Intelligence-Funktionen antreiben, darunter auch die überarbeitete Siri. Dabei erwähnt er explizit, dass die neuen Funktionen noch in diesem Jahr eingeführt werden.

Unklar bleibt, ob die neuen Siri- und Apple Intelligence-Funktionen über Private Cloud Compute laufen oder direkt auf Googles Servern verarbeitet werden. Laut einigen Berichten hat Apple bereits Google gebeten zu prüfen, ob sich in dessen Rechenzentren eigene Server für Siri einrichten lassen.

Apple wird iOS 27 und die anderen neuen Betriebssysteme auf der diesjährigen WWDC am 8. Juni vorstellen. Dort dürften auch weitere Details zur neuen Siri folgen.

Hier könnt ihr die komplette Google Cloud Next 2026 Opening Keynote sehen: