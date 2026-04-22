In den letzten Wochen haben wir bereits mehrfach gelesen, dass Apple beim iPhone 18 Pro mindestens eine neue Farboption einführen wird. Nun liefert ein neuesrLeak eine etwas nähere Beschreibung der Farbe, die Apple voraussichtlich als Flaggschiffmodell vermarkten wird.

iPhone 18 Pro: neue Farboption soll Mischung aus drei Farben sein

Beim iPhone 17 Pro Stand Comic Orange im Fokus und war in erster Linie auf dem Marketing-Material der Geräte zu sehen. Die Farbe war besonders erfolgreich und insbesondere zum Verkaufsstart schwer zu bekommen. Kurzum: Die Messlatte wurde ziemlich hoch gelegt.

Vergangene Woche hörten wir von vier Farboptionen: Hellblau, Dunkelkirsche, Silber und Dunkelgrau. Andere Berichte sprachen anstatt von Dunkelkirsche von einem tiefrotem Farbton. Nun meldet sich Leaker Instant Digital zu Wort hält weitere Details zur voraussichtlichen Flaggschifffarbe des iPhone 18 Pro bereit. Es heißt

Für das iPhone 18 Pro hat Apple eine Farbe kreiert, die eine Mischung aus Burgunderrot, Kaffeebraun und einem etwas dunkleren Lila ist… Ich bin sehr gespannt, wie sie letztendlich benannt wird.

Sollte sich Apple tatsächlich zu dieser neuen Farbe entscheiden, so dürfte diese bei der Marketingkampagne zum iPhone 18 Pro im Fokus stehen.