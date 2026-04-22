Der TV-Markt hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Streaming, Mediatheken und lineares Fernsehen verteilen sich über immer mehr Plattformen, damit steigt die Zahl der Abonnements und Einzelangebote. Um das Kundenerlebnis zu optimieren, setzt o2 genau an diesem Punkt an. Das neue o2 TV-Portfolio ündelt Live-TV und Streaming zum Vorteilspreis in einem Paket.

o2 führt neues TV-Portfolio ein

o2 setzt beim neuen TV-Portfolio auf eine klare Struktur und eine einfache Verwaltung. Insgesamt umfasst das neue Angebot, welches ab dem 06. Mai 2026 buchbar ist, drei Pakete. Diese ersetzen die die bisherigen o2 TV M, L und XL.

„ o2 TV Classic“ ist für 4,99 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten erhältlich. Kundinnen und Kunden erhalten auf Wunsch Netflix Standard mit Werbung für drei Monate inklusive sowie 100 Stunden Online‑Aufnahmespeicher. „o2 TV Classic“ ist im heimischen WLAN auf gängigen Geräten nutzbar.

ist für 4,99 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten erhältlich. Kundinnen und Kunden erhalten auf Wunsch Netflix Standard mit Werbung für drei Monate inklusive sowie 100 Stunden Online‑Aufnahmespeicher. „o2 TV Classic“ ist im heimischen WLAN auf gängigen Geräten nutzbar. „ o2 TV Smart “ kostet 8,99 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Enthalten sind drei Monate Netflix und Disney+ (jeweils Standard mit Werbung) inklusive, 150 Stunden Online‑Aufnahmespeicher sowie die Nutzung zuhause im WLAN und zusätzlich unterwegs in der EU.

“ kostet 8,99 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Enthalten sind drei Monate Netflix und Disney+ (jeweils Standard mit Werbung) inklusive, 150 Stunden Online‑Aufnahmespeicher sowie die Nutzung zuhause im WLAN und zusätzlich unterwegs in der EU. „o2 TV Premium“ kostet 14,99 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Das Paket umfasst dauerhaft Netflix und Disney+ (jeweils Standard mit Werbung). Es ist sowohl zuhause im WLAN als auch unterwegs in der EU nutzbar. „o2 TV Premium“ bietet 200 Stunden Online‑Aufnahmespeicher. Alternativ sind die Streaming‑Dienste auch in einer Variante ohne Werbung für 24,99 Euro pro Monat zusammen mit o2 TV buchbar.

Nach Ablauf der drei Inklusivmonate in den Paketen „o2 TV Classic“ und „o2 TV Smart“ laufen die Streaming‑Dienste für jeweils zusätzliche 4,99 Euro pro Monat weiter und sind jederzeit kündbar.

Wer die neuen Pakete unverbindlich testen möchte, kann zwischen den Varianten mit einem Monat Mindestvertragslaufzeit (danach jederzeit kündbar) o2 TV Classic (Flex) für die Live‑TV‑Nutzung zuhause im WLAN und o2 TV Smart (Flex) für Live‑TV zuhause und unterwegs in der EU wählen. Beide Angebote sind im ersten Monat kostenlos und kosten anschließend 6,99 Euro (o2 TV Classic (Flex)) bzw. 9,99 Euro monatlich (o2 TV Smart (Flex)). Streaming‑Dienste sind hier nicht inkludiert.

Alle o2 TV Pakete bieten Zugriff auf über 150 TV‑Sender in HD‑Qualität. Nutzerinnen und Nutzer können Sendungen pausieren, neu starten oder aufnehmen. Aufnahmen lassen sich unterwegs per Smartphone programmieren und später auf dem Fernseher abrufen. Bis zu vier Personen können gleichzeitig fernsehen, sowohl zu Hause als auch unterwegs auf Smart-TVs, Smartphones, Tablets oder Laptops.