Seit längerem ist bekannt, dass Apple TV die Drama-Serie in die dritte Staffel schicken wird. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Fortsetzung anlaufen wird. Nun haben die Verantwortlichen die Katze aus dem Sack gelassen und gleichzeitig den offiziellen Teaser veröffentlicht.

„Silo – Staffel 3“ startet am 03. Juli 2026

Apple TV hat einen ersten Einblick in die dritte Staffel von „Silo“, dem erfolgreichen Drama mit seiner detailreichen Welt, das vom Emmy-Preisträger Graham Yost, der auch als Showrunner fungiert, kreiert wurde und in dem Rebecca Ferguson die Hauptrolle spielt und als Executive Producerin mitwirkt.

Die zehnteilige dritte Staffel startet am 3. Juli 2026 auf Apple TV. Anschließend geht es immer freitags bis zum 4. September 2026 mit einer neuen Episode weiter.

Die dritte Staffel von „Silo“ setzt die Saga einer dystopischen Gesellschaft mit 10.000 Menschen fort, die unter mysteriösen Umständen unter der Erde leben, und enthüllt gleichzeitig eine Jahrhunderte zurückliegende Vorgeschichte. In der Gegenwart überlebt Juliette Nichols (Ferguson) ihre erzwungene „Säuberung“, kehrt aber mit Gedächtnisverlust zurück, während sich das Silo von einer Rebellion erholt und einer gefährlichen neuen Bedrohung gegenübersteht. In der Zwischenzeit decken die Journalistin Helen Drew (Jessica Henwick) und der Kongressabgeordnete Daniel Keene (Ashley Zukerman) in der Vergangenheit („Vor der Zeit“) eine Verschwörung auf, die sie in eine Kette von Ereignissen mit katastrophalen und unumkehrbaren Folgen verwickelt. Die Serie basiert auf Hugh Howeys New-York-Times-Bestseller-Trilogie „Silo“.

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Übrigens: Die vierte Staffel zu Silo hat Apple TV auch bereits angekündigt. Diese soll den Abschluss der Serie bilden und die letzten Geheimnisse lüften.