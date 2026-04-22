Nachdem gestern öffentlich gemacht wurde, dass Apple CEO Tim Cook zurücktreten und den Staffelstab an John Ternus übergeben wird, hat der Apple Chef seine Mitarbeiter zu einem All-Hands-Meeting eingeladen, um über seine Beweggründe und seine Pläne für die Zukunft zu informieren. Der scheidende CEO, der zukünftig als Vorsitzender des Aufsichtsrates agieren wird, betonte dabei ausdrücklich: „Ich bin gesund. Meine Energie ist hoch, und ich plane, diese Rolle noch lange zu bekleiden.“ Cook machte deutlich, dass Apple für ihn oberste Priorität bleibe: „Das ist, wer ich im Kern bin, und ich kann mir das nicht anders vorstellen.“

Übergabe an Ternus zum 1. September

Wie bereits gestern bekanntgegeben, tritt Cook zum 1. September 2026 von seinem CEO-Amt zurück und wechselt in die Rolle des Executive Chairman. Nachfolger als CEO wird Hardware-Engineering-Chef John Ternus. In seiner neuen Funktion will Cook das Unternehmen vor allem bei der Pflege globaler politischer Beziehungen unterstützen – ein Bereich, in dem er sich als besonders wertvoll einschätzt.

Auf die Frage, warum er sich jetzt zum Rücktritt entschlossen habe, erklärte Cook, er wolle einen optimalen Übergang ermöglichen, wofür drei Bedingungen erfüllt sein müssten:

Apples Produktstrategie müsse herausragend sein.

Apples Finanzen müssten hervorragend aussehen.

Ternus müsse für die Rolle bereit sein.

Cook erklärte, er stehe Ternus bei Bedarf jederzeit zur Verfügung, unter anderem zur Unterstützung der politischen Beziehungen weltweit. „Ich werde mich wahrscheinlich auch bei anderen Dingen einbringen“, so der aktuelle Apple Chef.

Cook wird die Entwicklerkonferenz im Juni vollumfänglich verantworten und begleiten. Zum iPhone-Launch im Herbst, bei dem das iPhone 18 pro und iPhone Fold erwarten werden, die WWDC, Ternus übernimmt zum iPhone-Launch, wird Ternus bereits als CEO an der Spitze des Unternehmens stehen.