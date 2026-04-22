Zendure – Hersteller von Plug-in-Energiemanagement-Systemen – hat soeben mit SolarFlow Mix eine neue Produktserie angekündigt, die olar, Speicher und intelligentes Energiemanagement kombiniert. Dabei bieten SolarFlow 4000 Mix Pro, 4000 Mix AC+ und 3000 Mix AC+ die passende Lösung von Balkon bis Einfamilienhaus.

Zendure kündigt SolarFlow Mix ist da

Zendure bringt mit SolarFlow Mix eine modular aufgebaute Energielösung auf den Markt, die sich flexibel an unterschiedliche Haushaltsgrößen und Lebensrealitäten anpasst. Alles in allem besteht die neue Produktserie derzeit aus drei Produkten, die wir euch etwas näher vorstellen möchten.

SolarFlow 4000 Mix Pro: Volle Leistung für größere Haushalte

Für größere Haushalte mit höherem Energiebedarf und komplexeren Installationen wurde der SolarFlow 4000 Mix Pro mit 4 kW bidirektionaler AC-Leistung entwickelt. Das Modell eignet sich insbesondere für Setups, in denen Balkon- und Dach-Photovoltaik kombiniert werden und ausreichend Installationsfläche vorhanden ist. Das System unterstützt bis zu 8 kW DC-Eingang (2×4.000W MPPT) und 5 kW AC-Kopplung über den dedizierten PV-IN-AC-Port, insgesamt bis zu 13 kW PV-Eingangsleistung und setzt damit einen Spitzenwert in der Plug-in-Kategorie. Im Netzbetrieb liefert es eine Dauerleistung von 4.000W (ausbaubar ab der 800W Standardkonfiguration).

Im Off-Grid-Betrieb stehen 3.680 Watt zur Verfügung, mit einer Spitzenleistung von bis zu 7,2 kW. Die Batteriekapazität ist flexibel skalierbar und kann von 8 kWh auf bis zu 50 kWh ausgebaut werden. Bei einem typischen Jahresverbrauch von rund 7.000 kWh können Haushalte so ihre Stromkosten um bis zu 91 Prozent reduzieren und jährlich etwa 2.560 Euro einsparen. Damit adressiert das System Nutzer, die maximale Leistung, Skalierbarkeit und ein hohes Maß an Energieunabhängigkeit anstreben.

SolarFlow 4000 Mix AC+: Intelligente Nachrüstlösung für bestehende PV-Anlagen

Der SolarFlow 4000 Mix AC+ ist speziell für Haushalte konzipiert, die neu in Solar- und Speicherlösungen einsteigen oder bestehende Anlagen gezielt erweitern möchten.

Das System setzt auf eine flexible Integration:

5 kW AC-Eingang über den PV-IN-AC-Port

Kompatibilität mit gängigen Wechselrichtern, ideal für Nachrüstungen

Dauerleistung von bis zu 4.000 W im Netzbetrieb (ausbaubar ab 800 W)

Lade- und Entladeleistung von jeweils 4.000 W

Auch bei der Speicherkapazität bleibt das System anpassungsfähig: Die Batterie lässt sich von 8 kWh auf bis zu 50 kWh erweitern und kann so an steigende Anforderungen angepasst werden. Typischer Einsatzbereich sind Haushalte mit etwa 5.000 kWh Jahresverbrauch (z. B. Drei-Personen-Haushalte). Insgesamt bietet der SolarFlow 4000 Mix AC+ eine ausgewogene Lösung für alle, die ihren Eigenverbrauch erhöhen, Energiekosten senken und gleichzeitig flexibel bleiben möchten.

SolarFlow 3000 Mix AC+: Kompakt und vielseitig einsetzbar

Der SolarFlow 3000 Mix AC+ richtet sich an kleinere, flexible Haushalte mit einem jährlichen Stromverbrauch von rund 3.000 kWh. Als Dual-Use-System eignet er sich nicht nur für den stationären Einsatz zu Hause, sondern auch für mobile Anwendungen – etwa auf Reisen, bei Outdoor-Projekten oder als Notstromlösung bei instabiler Netzversorgung.

Technisch bietet das System:

3 kW AC-Eingang

3.000 W Dauerleistung im Netzbetrieb (bei Bedarf erweiterbar)

3.680 W im Off-Grid-Betrieb mit bis zu 7,2 kW Spitzenleistung

Die Batteriekapazität von 8 kWh ist auf typische Anforderungen kleinerer Haushalte ausgelegt und ermöglicht in Kombination mit Solarpanels eine deutliche Reduzierung der Energiekosten.

Damit ist der SolarFlow 3000 Mix AC+ eine kompakte, vielseitige Lösung für alle, die Energieunabhängigkeit im kleinen Maßstab suchen – zu Hause und unterwegs.

SolarFlow Mix Series in a nutshell

Die SolarFlow Mix Series zeichnet sich durch folgende zentrale technische Merkmale aus:

8 kWh große Kapazität pro Basiseinheit, skalierbar auf bis zu 50 kWh*, deckt den Tagesbedarf eines Haushalts vollständig ab, ohne dass mehrere kleine Module gestapelt werden müssen

Off-Grid-Notstromversorgung für das gesamte Haus mit 10 ms USV-Umschaltung

4 kW rohe bidirektionale AC-Leistung*

8 kW MPPT-PV-Eingang beim 4000 Mix Pro, bis zu 13 kW Gesamt-PV-Eingang (8 kW MPPT + 5 kW PV-IN-AC)

100 Prozent lokale Steuerung, keine verpflichtende Cloud, keine Latenz sowie vollständiger Datenschutz gemäß DSGVO. Alle KI-Optimierungen laufen standardmäßig lokal auf dem Gerät, Cloud-Synchronisierung ist optional.

Ausgelegt für maximale Langlebigkeit: bis zu 10.000 Ladezyklen und eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren bei einer Round-Trip-Effizienz von 90 %.

Dank Schutzklasse IP65 ist das System bestens gegen äußere Einflüsse geschützt und arbeitet zuverlässig in einem Temperaturbereich von −20 °C bis +55 °C.

Mit nur 25 dB arbeitet es besonders leise, während das robuste Vollmetallgehäuse für zusätzliche Stabilität und Wertigkeit sorgt.

*nur SolarFlow 4000 Mix Pro und SolarFlow 4000 Mix AC+

Unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. MwSt.):

SolarFlow 4000 Mix Pro: 2.399 Euro

SolarFlow 4000 Mix AC+: 1.999 Euro

SolarFlow 3000 Mix AC+: 1.699 Euro

Die SolarFlow Mix Serie ist ab sofort über die Zendure-Webseite erhältlich.