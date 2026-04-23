Vor wenigen Wochen ist die Formel 1 in die Saison 2026 gestartet. Seit diesem Jahr ist Apple – zumindest in den USA – als exklusiver Streaming-Partner mit von der Partie. Um das Erlebnis für Nutzer weiter auszubauen hat Apple seiner Karten-Applikation nun ein weiteres Update verpasst und die Weichen für das bevorstehende Rennen in Miami gestellt.

Apple Karten: Umfassendes F1-Erlebnis für den Grand Prix von Miami

Der erste Formel 1 Grand-Prix der Saison 2026 in den USA findet am 3. Mai in Miami statt. Im Vorfeld hat Apple seiner Karten App ein Update mit immersiven 3D-Sehenswürdigkeiten, Streckeninformationen, Navigationshinweisen und vielem mehr spendiert.

Wirklich überraschen kommt das Update zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich. Es setzt vielmehr die Zusammenarbeit zwischen Apple und der Formel 1 fort. Apple Maps erhielt bereits vor wenigen Wochen und vor dem Grand Prix in Australien ein begleitendes Update. Damals kündigte Apple an, im Laufe des Jahres weitere Details zu Rennen weltweit hinzuzufügen.

Ab sofort steht das neue Miami F1 Grand Prix-Erlebnis in Apple Maps bereit. Es bietet einen beeindruckenden Blick auf wichtige Orte der Rennstrecke Miami International Autodrome. 3D-Modelle zeigen Sehenswürdigkeiten wie die Tribünen, den Yachthafen, die Ziellinie und vieles mehr. Sogar die Boxengasse mit den Rennwagen ist in 3D dargestellt.

Apple Karten hat außerdem mehrere Reiseführer hinzugefügt, um Fans, die den Großen Preis von Miami persönlich besuchen, zu helfen. Der „Guide für Einheimische zur Formel-1-Rennwoche in Miami“ bietet Empfehlungen für Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in ganz Miami. Zusätzlich gibt es einen lokalen Reiseführer mit Tipps zu Orten in der Nähe der Rennstrecke.

Und schließlich bietet Apple Maps, besonders hilfreich für alle, die vor Ort dabei sind, zahlreiche Navigationsinformationen für das Miami International Autodrome. Dazu gehören unter anderem Eingänge, Rennstreckeneinfahrten, Brücken, Toiletten und Wasserstationen.