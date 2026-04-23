Insta360 bietet euch nicht nur verschiedene Kameras und Drohnen, sondern auch begleitendes Zubehör an. Eins dieser Zubehörartikel ist Insta360 Flow 2. Nun erhalte der Gimbal mit dem Frühlings-Update neue Funktionen.

Insta360 Flow 2: Frühlings-Update bringt neue Features

Kurz und knapp möchten wir euch das das Frühlings-Update für die Insta360 die Flow 2 Serie aufmerksam machen, dass en Gimbal um zentrale Funktionen erweitert, die das freihändige Filmen auf iOS und Android deutlich leistungsstärker und flexibler machen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:

Native Multi-Objektiv-Unterstützung für führende Smartphones (u. a. Samsung, Google Pixel, iPhone)

Dual-View-Modus für parallele Aufnahmen aus mehreren Perspektiven

Deutlich schnellere 360°-Panoramen (Panorama 2.0)

Fernsteuerung direkt über die Apple Watch

Erweiterte KI-Funktionen wie Gruppen-Tracking und aktives Zoom-Tracking

Damit wird die Flow 2 Serie noch vielseitiger für Creator, die dynamische und professionelle Inhalte ohne zusätzliches Setup produzieren möchten.