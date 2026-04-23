Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die finale Version von iOS 26.4.2 und iPadOS 26.4.2 veröffentlicht. Anhand der Versionsnummer ließ sich bereits vermuten, dass es sich um ein reines Bugfix-Update handelt. Dies wurde durch die Release-Notes bestätigt. Nun wird bekannt, dass das Unternehmen eine Sicherheitslücke geschlossen hat.

iOS 26.4.2 schließt Sicherheitslücke

Apple hat mit iOS 26.4.2 ein wichtiges Sicherheitsupdate veröffentlicht. Gelöschte Benachrichtigungen konnten unter Umständen wiederhergestellt werden.

Laut Apple sorgte ein Problem in den Notification Services dafür, dass eigentlich entfernte Push-Mitteilungen weiterhin auf dem Gerät gespeichert blieben. Besonders heikel: Die gespeicherten Benachrichtigungen konnten später ausgelesen werden – selbst dann, wenn die zugehörige App längst gelöscht war.

Apple wurde eigenen Angaben zufolge durch entsprechende Berichte auf das Problem aufmerksam und hat daraufhin den Fehler identifiziert und behoben. Mit iOS 26.4.2 wird die Lücke nicht nur geschlossen, sondern auch nachträglich aufgeräumt.Das Update sorgt dafür, dass künftig keine gelöschten Notifications mehr gespeichert bleiben, und zudem dass bereits vorhandene Daten automatisch entfernt werden.

Auch wenn das Update auf iOS 26.4.2 und iPadOS 26.4.2 keine neuen Funktionen mit sich bringt, können wir euch nur empfehlen, dieses zeitnah zu installieren, um die bekannt gewordene Sicherheitslücke zu schließen.