Die Betas von iOS und iPadOS 26.5 bringen neben den größeren Neuerungen auch Details mit, die erst auf den zweiten Blick auffallen. Eines davon betrifft die Art, wie das iPhone und das iPad mit Apples eigenem Eingabezubehör umgehen.

Bluetooth-Verbindung hält die Verbindung aufrecht

Das Magic Keyboard, das Magic Trackpad und die Magic Mouse lassen sich schon länger per USB-C an das iPhone oder das iPad anschließen und funktionieren dort sofort. Nach dem Abziehen des Kabels blieb bisher die Verbindung zum Zubehör nicht bestehen.

Mit iOS und iPadOS 26.5 ändert sich dieses Verhalten. Es wird nicht nur über den USB-C-Anschluss die Bluetooth-Kopplung eingerichtet, sondern auch die Verbindung aufrechterhalten, wenn das Kabel entfernt wird. So springt zu diesem Zeitpunkt nahtlos die Bluetooth-Verbindung ein, was mit einer kurzen Meldung quittiert wird. Auf dem Mac läuft es seit Jahren genauso. Aufgefallen ist die Änderung dem Entwickler Aaron Perris.

New in iOS 26.5 b1: Magic accessory bluetooth pairing via USB. When you plug in a Magic accessory to your iPhone or iPad, it will automatically connect to your device via Bluetooth when unplugged. Just like how it works on Mac pic.twitter.com/foPB2lnw1z — Aaron (@aaronp613) March 30, 2026

Ein kleiner Stolperstein bleibt. Wer sein Magic Keyboard eigentlich am Mac nutzt und nur gelegentlich am iPad ansteckt, findet das Zubehör anschließend im iPad gekoppelt vor. Rückgängig machen lässt sich das in den Bluetooth-Einstellungen des iPad.