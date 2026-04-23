Für die iPhone 18 Pro Modelle werden mehrere Kamera-Verbesserungen erwartet, doch bisher deutete nichts darauf hin, dass diese Neuerungen auch sichtbare Änderungen am Kameraplateau auf der Rückseite nach sich ziehen. Neue Dummy-Modelle zeigen nun aber, dass die Kamera deutlich dicker werden könnte.

iPhone 18 Pro Max Kamera

Vadim Yuryev vom YouTube-Kanal Max Tech hat ein Bild von einem Dummy-Modell des iPhone 18 Pro Max veröffentlicht. Solche Attrappen werden in der Regel von Drittanbietern für Hüllenhersteller angefertigt und basieren auf Informationen, die aus Apples Zulieferfabriken durchsickern.

Laut Yuryev fallen die Kameras am iPhone 18 Pro Max spürbar dicker aus, und auch das Glas über den Linsen stehe etwas weiter heraus. Das Kameraplateau selbst sei ebenfalls einen Tick dicker als beim iPhone 17 Pro Max. Abgesehen vom Kamerasystem sollen sich die Abmessungen der iPhones aber kaum unterscheiden.

An Kamera-Neuerungen zeichnet sich einiges ab. So soll die Hauptkamera der neuen Pro-Modelle eine variable Blende bekommen, was Nutzern mehr Kontrolle über Belichtung und Schärfentiefe geben würde. Auch die Telelinse soll eine größere Blende erhalten. Zusätzlich könnte mindestens eines der beiden Modelle einen neuen dreischichtigen Bildsensor von Samsung bekommen, der schneller reagiert, das Bildrauschen senkt und den Dynamikumfang erhöht.

Kein bisheriger Leak hat jedoch explizit davon gesprochen, dass die Linsen weiter herausstehen oder das Plateau dicker wird. Das wäre auch insofern auffällig, als die Branche aktuell eher auf flache, bündig abschließende Kameras hinarbeitet. Klarheit bringt erst der offizielle Launch Mitte September, zusammen mit Apples erstem faltbaren iPhone.