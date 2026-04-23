Mit dem anstehenden Wechsel an der Apple-Spitze rückt eine Frage in den Fokus, die vor allem in Hollywood kursiert. Wird der Streamingdienst Apple TV unter einem CEO aus der Hardware-Sparte noch denselben Stellenwert haben wie unter Tim Cook?

Ein Fan von Apple TV

John Ternus, der Cook zum 1. September als CEO ablöst, ist seit 25 Jahren in Apples Hardware-Abteilung zu Hause. Zuletzt übernahm er zusätzlich die Design-Verantwortung, doch sein Kerngeschäft waren iPhones, iPads und Macs. Man könnte also meinen, dass Apple TV bei Ternus nicht den höchsten Stellenwert hat.

Branchenjournalist Matt Belloni brachte die Vermutung mit einem Augenzwinkern auf den Punkt, indem er schrieb, jemand solle Ternus schnell mitteilen, dass er jetzt auch ein Hollywood-Studio leitet.

Quick, someone tell John Ternus he now runs a Hollywood studio. — Matthew Belloni (@MattBelloni) April 20, 2026

Laut einem Bericht von Deadline beschreiben Apple-Mitarbeiter Ternus jedoch als Fan von Apple TV. Eine Quelle hat sogar verraten, dass Ternus den Dienst wettbewerbsfähiger machen möchte. „Wettbewerbsfähiger“ heißt im Streaming-Geschäft in der Regel ein höheres Budget und mehr Output. Apple TV genießt zwar einen guten Ruf bei Kritikern und Kunden, spielt bei der Reichweite aber in einer anderen Liga als Netflix, Disney+ oder HBO Max. Offizielle Abonnentenzahlen nennt Apple nicht, und in den Nielsen-Streamingdaten taucht der Dienst selten auf. Ob Ternus das Budget tatsächlich erhöht oder eher auf Rendite setzt, dürfte sich erst nach seinem Amtsantritt zeigen. Die Zeichen stehen jedoch gut, dass Apple TV unter Ternus mindestens den bisherigen Kurs beibehält.