Seit längerem beobachten wir Lieferengpässe beim Mac mini. Ein aktueller Blick in den Apple Online Store zeigt, dass sich die Situation abermals verschlechtert hat. Das Basis-Modell des Mac mini ist komplett ausverkauft und als „Derzeit nicht verfügbar“ gekennzeichnet.

Mac mini: Lieferengpässe werden größer

Die branchenweiten Lieferkettenprobleme beeinträchtigen weiterhin auch Apple-Kunden, die einen neuen Mac kaufen möchten. Das Basis-Modell des Mac mini mit M4-Chip und 256 GB Speicher ist im Apple Online Store derzeit komplett ausverkauft. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ein Modell mit 16GB, 24GB oder 32Gb RAM auswählt. Bestellungen sind also nicht möglich; Apple teilt lediglich mit, dass das Gerät „derzeit nicht verfügbar“ sind.

Es scheint, als würde die Verfügbarkeit der aktuellen Mac mini Modelle wöchentlich schlechter. Neben dem Basis-Modell ist auch die Verfügbarkeit anderer Modelle nicht gerade rosig. Wir haben uns gerade durch die verschiedenen Konfigurationen geklickt. Wenn ein Modelle nicht gerade als „derzeit nicht verfügbar“ markiert ist, heißt es entweder „Lieferbar in 10 bis 12 Wochen“, „Lieferbar Anfang Juni“ oder „Lieferbar Ende Juni / Anfang Juli“.

Hauptgrund für die Lieferschwierigkeiten beim Mac mini scheint Apples Reaktion auf branchenweite Engpässe bei Speicher- und Speicherkomponenten zu sein. Offenbar priorisiert Apple die Versorgung seiner MacBook-Reihe gegenüber den weniger gefragten Desktop-Macs. Die Nachfrage nach Mac minis dürfte angesichts des aktuellen Hypes um KI-Geräte für den persönlichen Gebrauch ebenfalls gestiegen sein.

Oftmals ist eine sinkende Verfügbarkeit ein guter Indikator dafür, dass eine Hardware-Aktualisierung bevorsteht. Fraglich ist, ob dies auch auf den Mac mini und das kommenden Modell mit M5 zutrifft. Auch beim Mac Studio gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten. Zuletzt hieß es, dass das M5-Modell des Mac Studio auf Oktober verschoben wurde.