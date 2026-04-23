Seit längerem ist bekannt, dass Apple TV an einem “For All Mankind”-Spin-off namens „Star City“ arbeitet. Nachdem wir kürzlich bereits einen ersten Teaser zu Gesicht bekommen haben, erhalten wir mit dem Trailer nun einen intensiveren Einblick in die neue Serie.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Star City“

Apple TV hat den Trailer zu „Star City“ veröffentlicht, der mit Spannung erwarteten neuen Weltraum-Drama-Serie. Diese erweitert die Welt von „For All Mankind“ und stammt von den preisgekrönten Schöpfern Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore. Die achtteilige, alternative Geschichtsserie startet mit den ersten beiden Folgen am Freitag, dem 29. Mai 2026. Anschließend folgen immer freitags bis zum 10. Juli neue Episoden.

„Star City“ ist ein packender, paranoider Thriller, der uns zu dem entscheidenden Moment in der alternativen Geschichtsschreibung des Weltraumwettlaufs zurückführt – als die Sowjetunion als erste Nation einen Menschen auf den Mond brachte. Doch dieses Mal erleben wir die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang und sehen das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die in das sowjetische Raumfahrtprogramm eingebunden waren, sowie die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen.

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In der Serie sind Rhys Ifans („House of the Dragon“), Anna Maxwell Martin („Motherland“), Agnes O’Casey („Black Doves“), Alice Englert („Bad Behaviour“), Solly McLeod („House of the Dragon“), Adam Nagaitis („Chernobyl“), Ruby Ashbourne Serkis („I, Jack Wright“), Josef Davies („Andor“) und Priya Kansara („Bridgerton“) zu sehen.